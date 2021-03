Doble ganadora

La flamante sonrisa de María Teresa Arroyo Alcalá sobresalió del resto de los ganadores de la semana cinco, ya que la suerte la eligió nuevamente pues ya había ganado un billetón hace 17 años en la primera edición de la Siglo Manía en 2004.

Desde que se enteró de la nueva edición del concurso, buscó su tarjetón, se empapó de las reglas y comenzó la búsqueda de los 15 números de la columna semanal. Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas sin éxito, quedándose a uno o dos cifras que en ocasiones la hicieron desesperarse, pero se armaba de fuerza cuando recordaba su triunfo de hace años y lo bonito que sintió no solo por el premio, sino por la gran energía que el equipo de El Siglo de Torreón le inyectó cuando vino por él. Así, en la semana cinco volvió a al caza con todo y altibajos, pues sentía que no lo lograría, sin embargo, algo en el fondo le decía que no desistiera.

“Sí batallé un poco, tenía todas las semanas jugando y no había suerte. Yo pensé que ya no ganaría y hasta le dije a mi esposo. Pero el domingo me salieron los números que faltaban y no me lo podía creer, estaba muy emocionada”, comentó.

Rápidamente esa sensación de triunfo la invadió y recordó su experiencia de hace años, buscó el periódico donde quedó plasmada esa hazaña y no dudó en compartirnos su foto. ¡Felicidades María Teresa!