Demi Lovato hace fuertes revelaciones

La cantante, Demi Lovato, reveló en su documental Demi Lovato: Dancing with the Devil (Demi Lovato: Bailando con el diablo) que fue violada cuando era adolescente.

El filme, que abrió el el festival en línea de South By Southwest, centra su trama en una sobredosis que sufrió la artista por fentanilo en 2018 y que le originó daño cerebral y problemas en los ojos.

El largometraje, dividido en cuatro episodios, muestra detalles de abusos sexuales que sufrió Demi, uno de ellos el día que sufrió la sobredosis.

"Sé que lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas también. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación.

"Estábamos enrollados, pero yo dije 'Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder (mi virginidad) de esta forma'. "Pero eso no importó -lo hizo igualmente".

Demi Lovato comentó que el ataque ocurrió cuando ella estaba en Disney Chanel. No dijo de quién se trata, pero externó que lo veía seguido.