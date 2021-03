Green Day lanza edición de aniversario del álbum Insomniac

Luego de un retraso de meses, ocasionado por la pandemia a causa del COVID-19, la nueva versión del álbum Insomniac de la banda Green Day verá la luz.

El grupo liderado por Billie Joe Armstrong estará de estreno este próximo viernes 19 de marzo, en conmemoración al 25 aniversario de álbum, por lo que lanzarán una nueva versión, que estará disponible tanto en formato físico como digital.

Esta reedición, que también estará disponible en versión vinyl, será una remasterización del material original de 1995, además de incluir los tracks originales de una de las presentaciones que la banda ofreció en 1996, en Sportovni Hala, en Praga, República Checa.

Este álbum, fue la continuación de su mítico material discográfico titulado Dookie, que alcanzó el lugar número dos en la lista Billboard 200, incluyendo singles como Stuck with me, Geek stink breath y Walking contradiction.

Además de esto, hace apenas tres semanas los intérpretes Billy Joe, Tré Cool y Mike Dirnt estrenaron su más reciente material, titulado Here Comes The Shock, canción que llegó acompañada de un video musical.

El estreno se llevó a cabo en un partido de hockey de la NHL en Lake Tahoe, Nevada. Dentro del video musical se puede ver a la intérprete Hilken Mancini, de Punk Rock Aerobics, ejercitándose al ritmo de la canción.