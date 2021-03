Reforma eléctrica de México es una expropiación: Bank of America

La recién aprobada reforma al sector eléctrico es una expropiación indirecta de activos y constituye otro factor de incertidumbre, con lo que el daño hacia la inversión ya está hecho, dijo Bank of America.

"La modificación recientemente aprobada de las reglas del juego en el mercado eléctrico, un cambio que equivale a una expropiación indirecta de activos y que ya ha sido suspendida provisionalmente por los tribunales. Será combatido por empresas en tribunales nacionales e internacionales, pero el daño ya está hecho. La incertidumbre política ha reducido la inversión y ha producido una pérdida de peso muerto y ambos han reducido la productividad y por ende el crecimiento", dijo la firma.

En el documento "El desacoplamiento de México", Bank of America explica que este tipo de políticas impulsadas por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador afectará la recuperación de México, ya que no está en sincronía con el desempeño de Estados Unidos, con lo que fuerte crecimiento esperado en su principal socio comercial no beneficiará como en el pasado a nuestro país.

"El crecimiento del Producto Interno Bruto de México ha estado vinculado al de Estados Unidos desde que entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte a mediados de los años noventa. Por lo tanto, es natural esperar que una economía estadounidense en auge saque a la economía mexicana del gran agujero que es actualmente. Pero las políticas internas no están sincronizadas y México sigue aplicando una política fiscal muy estricta que seguirá siendo un importante obstáculo para la economía. Ambas economías parecen haberse disociado desde finales de 2018 y creemos que la separación continuará durante la recuperación", dijo la firma.

En ese entorno, Bank of America espera un crecimiento para la economía de Estados Unidos de 6.5 por ciento en 2021, lo que compensará con creces la caída de 3.5 por ciento a partir de 2020. "En contraste, esperamos que México crezca cuatro por ciento en 2021, lo que no compensará la caída de 8.5 por ciento a partir de 2020", detalló.

En opinión de Bank of America, las economías de México y Estados Unidos se han desacoplado, al menos en la frecuencia del ciclo económico, principalmente por las políticas internas de cada país.

"Esto es claro en 2020, cuando en respuesta a la pandemia Estados Unidos se embarcó en políticas fiscales y monetarias contracíclicas muy decisivas mientras que México optó por políticas procíclicas, amplificando el impacto negativo de la pandemia en la economía", añadió.

Así, la política fiscal adoptada por México fue la principal razón por la que la economía cayera 5 puntos porcentuales más que la economía estadounidense en 2020.

"Tanto el consumo como la inversión no han podido recuperarse desde que golpeó la pandemia y creemos que la alta incertidumbre política y la política fiscal estricta tienen mucho que ver con eso", destacó.