Anuncia su salida de Movimiento Ciudadano

Ahora es Luis Manuel Armijo Peña, productor, exregidor y excandidato a diputado local, quien se retira de las filas del Movimiento Ciudadano (MC) para sumarse al proyecto de la coalición Va por Durango, conformada por el PRI, PAN y PRD en Lerdo. Atribuye su salida a la falta de seriedad y compromiso por parte del dirigente estatal del partido, Óscar García Barrón.

En rueda de prensa, Armijo detalló que fue el propio dirigente de Movimiento Ciudadano, Óscar García Barrón, quien lo buscó proponiéndole la candidatura por el mismo Distrito 09, pero sin la seriedad que se requiere un compromiso así.

"Le digo a García Barrón que en la política dicen que no hay palabra pero el compromiso que hizo conmigo no tuvo ninguna seriedad ni nada de respeto. Se dejó manipular por gente que piensa que el partido es franquicia. Me retiré porque los costos suelen ser muy caros, políticos y económicos", dijo el exregidor.

Ante tal situación, decidió unirse a la coalición Va por Durango, "siempre he sido partidista más del PRI y del PRD que me ha dado la oportunidad de ser candidato. En el 2018 fui candidato al distrito 09 donde no me fue nada mal, creo que tengo mucha representación".

Por su parte, el presidente del Comité Municipal del PRD, José Antonio Valenzuela, declaró que "el proyecto de Movimiento Ciudadano es hechizo, vemos que se está construyendo con expresidentes, expriistas, el proyecto en vez de sumar está restando". El dirigente municipal del PRI en Lerdo, Juan José Carrillo, se dijo contento por la llegada de Armijo Peña, "estamos contentos de que haya tomado la decisión de sumarse a la coalición".