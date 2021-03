Protestan en Torreón por retraso en juicios de feminicidas

El colectivo Madres Poderosas de La Laguna protestó de forma pacífica al exterior del Centro de Justicia Penal del municipio de Torreón para denunciar dilación en los juicios por los delitos de feminicidio.

Las mujeres se manifestaron ayer por la cancelación de la audiencia que se tenía programada para las 10:00 horas del pasado martes, en la que se dictaría sentencia definitiva al imputado por el caso de Daysi Viridiana Martínez Soto que murió el 16 de julio de 2016.

Cristela Soto, madre de la joven, acusó revictimización sobre todo porque tiene que rendir su declaración su nieto de ocho años de edad (hijo de Daysi) además de que los testigos ya estaban presentes ayer para la celebración del juicio oral.

"Ya van dos veces que me ponen audiencia y no se lleva a cabo, lo que queremos nosotros es que los protocolos del feminicidio se respeten. Se suspendió porque el juez estaba en otra audiencia, nuestros derechos nos los violan y no nada más a mí, sino también a las personas que van a declarar porque ellas piden permiso en sus trabajo para poder venir a dar una declaración y a la mera hora nos dicen que no se va a llevar a cabo, estando ya ahí adentro", expresó.

La señora indicó que tras la suspensión le dieron una nueva fecha para la audiencia misma que será hasta el próximo 15 de abril.

"Los imputados sí tienen muchos derechos pero dónde está el derecho de nosotras y de nuestros nietos, a mí me avisaron por terceros", reclamó.

Cristela pide justicia y que haya pena máxima para el imputado pues dice que tras la muerte de su hija cambió por completo la vida de su familia y especialmente la de su nieto. "No nos estén pisoteando tanto, nosotros hemos sufrido ya tanto, es un calvario, nadie se imagina lo que estamos viviendo", dijo.

A las 8:00 horas de ayer miércoles, las mujeres también se pronunciaron por el caso de la pequeña Milagros mejor conocida como Mili, que murió a los 2 años de edad en mayo de 2019 en el municipio de Matamoros. Carolina Ramírez, su madre, también espera la audiencia para la sentencia del imputado.

"Mi plazo está por vencer y no queremos que los feminicidas salgan libres, ¿cómo es posible que le respeten más los derechos a ellos que a nosotras?, no queremos que salgan libres y queremos las fechas para las audiencias lo antes posible".

A la protesta también acudieron integrantes de la Red de Mujeres de La Laguna. Cada una de las manifestantes portaba pancartas con leyendas de "No nos vamos a mover hasta que nos den fecha", "Basta de impunidad, justicia para Daysi Viridiana, ni una menos", "El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves" y "Ley General de Víctimas del estado de Coahuila, artículo 5, no revictimización".

HABRÁ SOLUCIÓN, ASEGURAN

La administración del Centro de Justicia Penal informó que tratarán de solucionar la situación y agregó que la suspensión de la audiencia fue debido a cuestiones de procedimiento. "Son muy normales pero yo entiendo el pesar de las víctimas, son víctimas que se han visto muy dañadas en su familia y en su entorno y se les debe atender como debe de ser", se dio a conocer.