Pandemia 2020 no frenó exportación

Aunque hubo proyectos en cartera que se detuvieron, a La Laguna de Durango no le fue tan mal, incluso se incrementaron las exportaciones, señaló Yoseff Espino Andrade, subsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno estatal, a un año de la pandemia por COVID-19.

Dijo que hubo sectores que se vieron beneficiados porque cayeron dentro de las actividades esenciales. Citó como ejemplo el caso de la industria textil, que no era considerada esencial, pero que se le permitió operar debido a la alta demanda en el equipo médico, giro con el que se mantuvo abierta la operación, que no solo no se detuvo, sino que creció.

"Se incrementaron las exportaciones en un 20 por ciento, en comparación con el 2019; realmente no nos fue mal", comentó.

Entre los proyectos que se detuvieron, mencionó a una ensambladora china de autobuses eléctricos que estaba por iniciar operaciones en el 2020 y, hasta el momento, los técnicos no han podido realizar las visitas para ver el tema de la instalación.

"Pero todo sigue, tenemos dos inversiones nacionales que estamos por concretar, una del ramo maderero y otra de fundición, con 500 y mil 100 empleos, respectivamente; esto es porque la reactivación económica en diferentes estados del país ya empezó y la saturación les está afectando", expuso, "hay empresas que traen la rotación por encima del 10 y eso ya no es costeable, entonces están buscando otras opciones para desarrollar el proyecto, aparte de la conectividad que tenemos, estamos en el centro de las principales armadoras en el norte".

Espino Andrade consideró que esto es una oportunidad para subir a los empresarios locales a las grandes cadenas de suministros. Señaló que en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se dará oportunidad a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de ser parte de esta cadena, pues muchas tienen la capacidad de producción y financiera, pero no tienen la información para entrar al mercado internacional.

En este sentido, dijo que en la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Durango se realizan capacitaciones para llevar a la empresa, desde el tema fiscal, que esté bien constituido, hasta el registro de marca y que conozca cuáles serán sus principales restricciones y regulaciones para el mercado internacional.

El subsecretario dijo que hay oficinas de enlace en La Laguna para entregar el certificado de origen y se buscará apoyar a los empresarios a armar su expediente en el tema de Immex.