Operan de emergencia a ‘La Bebeshita’, estuvo a punto de explotarle un implante de seno

Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’, recordada por ser participante del programa de televisión Enamorándonos fue operada hace tres días de emergencia.

Daniela contó a través del programa Mimi Contigo de Azteca Uno, que “el implante estaba mal colocado"

Explicó que una compañera del programa le presentó al doctor que le realizó el trabajo, ella confió porque "estaba de moda"; “yo pensé que a mi no me iba a pasar”, dijo, ya que pensaba que las malas cirugías ocurren solamente en las películas.

Nos enlazamos con @alexistrillo "La Bebeshita" para que nos contara sobre su última cirugía plástica y nos explicara por qué tuvo que someterse a este procedimiento quirúrgico. #MimíContigo Sigue la transmisión de @aztecauno EN VIVO y Gratis --> https://t.co/2mKyY0CV0z pic.twitter.com/aDl1KPEkYa — MimíContigo (@MimiContigo) March 17, 2021

“Me acaban de operar hace tres días, fui de emergencia, la piel de abajo se me estaba adelgazando de un grado que se me iba a salir el implante, ya estaba adelgazada por el peso, me estaba cargando solamente la piel'', explicó.

Hace dos meses fue con su actual cirujano Alex Mujica, a quien le contó sobre unos dolores, él le explicó que tenía una infección la cual le trató, pero la situación perduró, por lo que “se empezó a deformar la piel”, Mujica le pidió acelerar unos estudios para poder realizarle la operación de inmediato.

