Confirman que Chris Evans no regresará como Capitán América a Marvel

Hace un par de días, Deadline confirmó que Chris Evans formaría parte de la Fase 5 de Marvel Universe, por lo que regresaría como Capitán América tras su ‘retiro’ en Avengers: Endgame, sin embargo, las 'esperanzas' de los fans sobre su regreso fueron destruidas por el director Kevin Feige.

Las declaraciones las dio durante una entrevista con Entertainment Weekly donde hablaba sobre la nueva serie de Disney Plus, Falcon and the Winter Soldier, en la cual desmintió la noticia tras ser cuestionado.

“Rara vez respondo no a algo porque las cosas siempre me sorprenden con lo que sucede, pero ese rumor, creo, fue disipado bastante rápido por el propio hombre”, declaró.

En su respuesta, Feige se refirió a Chris, quien publicó un tuit al poco tiempo de generarse el rumor, para deslindarse de la información.

De acuerdo a fuentes cercanas al actor y sus futuros proyectos, en sus planes no se encuentra regresar como Capitán América, sin embargo, podría aparecer en algún cameo dentro de la siguiente fase del universo.

“Nunca digas nunca”, fue lo que dijo Evans en 2019 cuando se despidió del personaje, esperando volverse a encontrar con el traje en algún futuro.