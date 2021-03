Romina Marcos posa junto a sus implantes de seno tras extracción

A un mes de someterse a una cirugía de extracción de implantes de seno, Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, decidió posar junto a las bolsas de silicón que tuvo en su pecho durante poco más de cinco años.

En el post expresó la felicidad que sentía tras tomar una importante decisión, pues a la edad de 20 años se había sometido a cirugía de aumento de senos por la presión social.

"Hace un mes me quite los implantes. Hace un mes tome una de las mejores decisiones de mi vida, definitivamente no pienso igual que la mujer de 20 años que por presión social decidió operarse y ponerse más bubis (porque si tenía), hoy se que nadie más puede decidir sobre mi cuerpo y que no tengo que ser como nadie, ni compararme con nadie, que mi cuerpo es mi hogar, es mi lugar de paz. La libertad física y emocional que tengo ahora no la cambio por nada", escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Romi marcos (@romimarcos)

Además, agradeció al médico cirujano que le realizó la operación.

"Gracias, gracias, gracias @dr.ricardonaderoficial el mejor doctor y como te lo digo siempre “tú salvas vidas”", escribió.