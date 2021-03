Exregidor anuncia salida de MC para sumarse a coalición Va por Durango

Tras no respetar los acuerdos con Movimiento Ciudadano, Luis Manuel Armijo Peña anuncia su salida y su adhesión a la Coalición va Por Durango.

El exregidor y excandidato a diputado local, dijo que su salida obedece a la falta de seriedad y compromiso por parte del dirigente Óscar García Barrón.

En rueda de prensa, quien fuera candidato a la diputación local por el Distrito 09 por la coalición entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) en el pasado proceso, detalló que fue el propio dirigente de Movimiento Ciudadano, Óscar García Barrón, quien lo buscó proponiéndole la candidatura por el mismo Distrito 09, pero sin la seriedad que se requiere un compromiso así.

“Le digo a García Barrón que en la política dicen que no hay palabra pero el compromiso que hizo conmigo no tuvo ninguna seriedad ni nada de respeto. Se dejó manipular por gente que piensa que el partido es franquicia. Me retiré porque los costos suelen ser muy caros, políticos y económicos”, dijo el exregidor.