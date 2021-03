¿Katy Perry y Orlando Bloom ya se casaron en secreto?

Y es que la intérprete de Champagne Problems desató las especulaciones al ser fotografiada el martes luciendo un anillo de oro en su dedo anular de la mano izquierda durante sus vacaciones con Bloom y su hija Daisy Dove en Hawái.

La famosa pareja rápidamente encendió las alarmas de una posible boda secreta entre ambos.

.According to @TheSun Katy Perry & Orlando Bloom are now married. pic.twitter.com/JZmgUMTRmD