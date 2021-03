Cualquiera se volvería loco con un 5% de lo que tengo: 'Canelo' Álvarez

El púgil mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, fue entrevistado por el locutor y cronista Javier Alarcón para su canal de Youtube, en la que el campeón habló sobre su carrera y el camino al éxito.

Alarcón le preguntó cómo lidia con tener acceso a su fortuna, que de acuerdo a Telemundo Deportes se estima que recibió 37 millones de dólares en ingresos tan solo en 2020, pues según el periodista eso le da acceso a varios distractores como drogas y otros vicios que lo pueden desviar de su carrera.

“Las drogas nunca en la vida me han llamado la atención, si tuviera un tipo de drogas para empezar ya estamos mal, siempre me he refugiado en mi familia, en mi hija”.

El boxeador resaltó que tiene que ver con su mentalidad y de lo que él quiere, “cualquiera se pudiera volver loco con un 5% de lo que tengo, siempre he sido una persona que le llama más su familia y el gimnasio que cualquier otra cosa.

“La vida no es fácil, si fuera fácil todos estarían en donde estoy yo”, señaló.

Por otro lado, también le preguntó sobre otras aficiones a las que se hubiera dedicado si no fuese boxeador, ante lo que mencionó que cuando era pequeño lo quisieron llevar a las fuerzas básicas del Atlas, pero fue más su amor por el boxeo que lo rechazó.

También mencionó que le habría gustado ser piloto de la Fórmula Uno, pero descartó esa opción debido a que mencionó que para ello se requiere tener un respaldo económico, cosa que en su pueblo no tenía acceso.