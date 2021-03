Pese a la cercanía del proceso electoral y de que se trataba de un evento público, el alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, destacó hoy miércoles el aporte a la administración municipal del alcalde con licencia, Jorge Zermeño Infante, a quien reconoció por “privilegiar” inversiones de mejora en planteles educativos de la ciudad.

Fue durante el arranque de obras en una barda perimetral para una escuela, en San Antonio de los Bravos, que Lara Galván tomó la palabra y lanzó un mensaje frente a vecinos del sector y medios de comunicación, señaló que la presente administración municipal ha realizado acciones para apoyar especialmente a escuelas y espacios educativos en todo Torreón, segundos después dedicó palabras para elogiar el trabajo del alcalde con licencia, Jorge Zermeño, quien en próximas semanas iniciará un proceso de campaña electoral para buscar obtener una diputación federal por el Partido Acción Nacional (PAN).

“Ya se ha dado cuenta que en próximas fechas, si todo sigue igual como hasta estos momentos, que ha disminuido el número de contagios, pues se podrá evaluar si regresan de manera esporádica y de forma escalonada a clases todas las niñas y los niños de aquí de Torreón, hay que señalar, refiriéndome al motivo del evento y lo tengo que decir, nuestro alcalde con licencia, el licenciado Jorge Zermeño, desde un inicio de la administración privilegió inversión en los planteles educativos, sobretodo en los que se refieren de niños y jóvenes”.

Al finalizar el acto oficial, El Siglo de Torreón cuestionó a Lara Galván respecto a sus comentarios sobre Zermeño Infante, además del hecho de que está en marcha un programa municipal llamado “100 obras” que se completarán en seis meses, precisamente en coincidencia con la jornada electoral.

Sergio Lara Galván negó que la mención a Zermeño haya sido promoción política, dijo que se trató de un comentario con intenciones de otorgar el crédito correspondiente, además se dijo despreocupado por las reacciones que ello pudiera desatar de parte de diversas voces de la sociedad.

“Hago mención porque realmente a mi en lo que me corresponde, en mi ejercicio, realmente es darle seguimiento a lo que ya estaba proyectado, planeado y presupuestado y realmente no estamos cometiendo algún acto ilícito ni mucho menos, es nada más precisar como lo dijo la propia directora (escuela), que fue quien me antecedió y mencionó, que hay que reconocer que el licenciado (Zermeño) fue quien inició con estas acciones… Les voy a ser sincero, se acepta lo que venga, de quien venga, son opiniones muy particulares y a mi en lo que respecta y en un ejercicio de conciencia, es reconocer a quien en su momento tomó las decisiones para que se lleven a cabo estas obras”.

El alcalde Lara Galván además remató comentando sobre las posibles reacciones que “no me ocupa ni siquiera el tiempo de estarlas pensando o cómo contestarles, ni nada, lo que nos ocupa es seguir trabajando más que nada, eso eso”.