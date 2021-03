Afirma OMS que coágulos por vacunas son muy inusuales

Una experta en vacunas de la Organización Mundial de la Salud dijo el miércoles que, aunque las autoridades sanitarias encuentren un vínculo entre los coágulos sanguíneos y la vacuna de AstraZeneca para el coronavirus, esos casos son “muy inusuales”.

La doctora Kate O’Brien, jefa del departamento de inmunización y vacunas de la OMS, dijo que el organismo de salud de la ONU y la Agencia Europea de Medicamentos investigan la posibilidad de un vínculo entre los trombos y las inyecciones de AstraZeneca. Este efecto secundario ha llevaron a varios países, principalmente europeos, a suspender momentáneamente el uso de esta vacuna.

Un comité de la OMS está investigando el asunto.

“Para tranquilidad del público, creo que independientemente de que el comité encuentre o no una asociación entre estos incidentes y la vacuna, en todo caso son incidentes muy infrecuentes”, dijo O’Brien en conferencia de prensa.

La actual “evaluación riesgo-beneficio” de la Agencia Europea de Medicamentos y la OMS es para los países que siguen inmunizando a la gente con la vacuna de AstraZeneca, dijo, y añadió que ambos organismos presentarán recomendaciones actualizadas el miércoles o jueves.

O’Brien dijo que en general, “las recomendaciones de vacunas son dinámicas”, se las revisa a lo largo de días, meses y años. Señaló que las trombosis ocurren con regularidad en la población.

“Lo que no sabemos es si esa experiencia está relacionada o no con el haber sido vacunado”, dijo. “Lo importante es que si alguien tiene síntomas, cualquier síntoma médico grave, haya sido vacunado o no, es importante que busque atención médica para la presencia de esos síntomas”.