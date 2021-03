No debemos bajar la guardia: alcalde de Torreón

"Es un tema serio", afirmó ayer martes el alcalde de Torreón, Sergio Lara, sobre la presente contingencia sanitaria por el COVID-19, misma que pese a la baja en sus indicadores dentro de La Laguna sigue dejando personas hospitalizadas y fallecidas.

El mandatario local se refirió a la cercanía de las vacaciones por la Semana Santa y los recientes reportes de celebraciones masivas, festejos en domicilios y aglomeraciones en negocios de todos los giros, advirtió que las autoridades buscarán seguir regulando ese tipo de actividades sociales, pero será labor de la ciudadanía el tomar "conciencia" para evitar una nueva ola de contagios que pueda derivar en más afectaciones a la Comarca Lagunera.

"No debemos de bajar la guardia, si bien es cierto estamos en mejores condiciones que hace algunos meses, también es cierto que no ha terminado la pandemia y mucho menos la situación de riesgo, en ese sentido el llamado a la población en general es que sigan observando las medidas sanitarias, que los padres de familia también tomen en sus manos la responsabilidad, por el lado de las autoridades vamos a estar supervisando y sancionando a todos aquellos que no cumplan con los protocolos y las disposiciones", apuntó.

Fue durante el fin de semana pasado que autoridades estatales y municipales reportaron diversas acciones de clausura en negocios y de sanciones a los propietarios de quintas, viviendas y salones de fiesta, esto ante la realización de eventos masivos o de omisiones en los protocolos sanitarios.

Destacó el caso de un festejo clandestino masivo en el fraccionamiento Las Villas en el que se detectaron principalmente menores de edad; también la celebración de fiestas en viviendas de sectores como Rincón La Merced, Ciudad Nazas, Sol de Oriente, entre otros.