Advierte SS de Durango sobre nueva ola de contagios

Si bien el número de contagios de COVID-19 ha disminuido considerablemente en Durango, la Secretaría de Salud estatal llama a no bajar la guardia, pues más que poder pasar al color verde en el semáforo de riesgo epidemiológico se podría registrar una ola de contagios que "podría ser devastadora".

Ayer martes se registraron 9 contagios, el lunes solo 2 y el domingo 3 nuevos casos, todos sin defunciones. Sin embargo, el secretario de Salud, Sergio González Romero, llama a mantener las medidas y sobre todo reducir la movilidad.

Resaltó también que la ocupación hospitalaria es baja en la entidad, del 23 por ciento; sin embargo, este fin de semana, en el que el lunes fue inhábil para muchos trabajadores, la movilidad fue aún mayor y se espera algo similar para el periodo vacacional de Semana Santa. Por dichos periodos de asueto, las autoridades de Salud descartan la posibilidad de que en breve Durango pudiera pasar a semáforo verde, que indica que el riesgo de contagio es bajo.

"Quisiéramos pasar a verde, pero hay un grave problema: en este puente hubo mucha aglomeración de personas en zonas turísticas; igual en el puerto vecino, hubo muchísima gente y no será menos en Semana Santa, por eso el llamado a que no estamos en las condiciones para estar como si no pasara nada. Nos estamos arriesgando a una ola que nos puede devastar", insistió González.

El funcionario recalcó que este año no es un año normal, es un año de pandemia donde se deberán mantener las medidas preventivas, "es un año que llevamos y no solo nosotros como responsables de salud, todo el mundo está sufriendo por eso y a nadie le gustaría tener un brote grave que nos mete en graves problemas no solo al personal de salud, sino que puede provocar la muerte del que se ve afectado por este virus".