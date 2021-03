Rafael Nadal se baja del Abierto de Miami

El torneo Masters 1,000 en pistas duras comienza el próximo martes.

"Triste por anunciar que no jugaré en Miami, una ciudad que amo", dijo Nadal en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. "De momento necesito recuperarme por completo y prepararme para la temporada de arcilla en Europa".

Sad to announce that I won’t be playing in Miami, a city that I love. I need to fully recover and get ready for the clay court season in Europe. Special message to my fans in the US and in particular to the great Spanish speaking community FL who always give me a great support!