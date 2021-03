Carlos Acevedo resalta el 'hambre y deseo' de Santos

Con el ánimo a tope luego de lograr su primera victoria como visitantes y mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones, los Guerreros del Santos Laguna ya trabajan de cara a su siguiente compromiso, en el que enfrentarán al campeón León.

El equipo dirigido por Guillermo Almada sostuvo ayer un entrenamiento matutino en las instalaciones del Territorio Santos Modelo, donde reinan las sonrisas en los rostros de los jugadores, ante el buen momento que vive el equipo.

Aunque en el campamento albiverde se registran ausencias de jugadores como los seleccionados Santiago Muñóz y Alan Cervantes, hay total confianza en que los elementos que conforman el plantel son lo suficientemente competitivos para solventar cualquier necesidad del cuerpo técnico, que volvió a citar hoy a sus jugadores para realizar un nuevo entrenamiento.

DE ACUERDO AL PLAN

Posterior a la práctica matutina de ayer, el guardameta Carlos Acevedo compareció ante los representantes de los medios de comunicación laguneros, en una conferencia de prensa virtual, en la que dejó ver su satisfacción por los logros actuales de Santos, cumpliendo las expectativas que el plantel se puso desde antes de que comenzara el torneo Guardianes 2021. "Trabajamos muy fuerte durante la pretemporada y durante la semana para poder estar peleando en los primeros lugares. Desde el principio, en las entrevistas se decía que el equipo iba a buscar terminar dentro de los primeros cuatro para clasificar directo a la liguilla, somos un equipo muy joven, por ahí sin tanta experiencia, pero creo que supera más el hambre y el deseo y las ganas de trascender de todos. Hoy estamos en una posición de privilegio y hay que defenderla a muerte con resultados cada jornada", sentenció Carlos.

Cuestionado sobre lo que será el cierre de torneo para los Guerreros, el cancerbero afirmó: "dentro de la planeación del torneo, creo que todas las etapas son muy complicadas. En lo personal, creo que la más complicada fue el inicio, tuvimos un inicio muy complicado; la realidad es que el equipo se portó a la altura. Es importante cerrar este último tercio de gran manera para poder estar entre los primeros lugares, hoy en día, los 18 equipos que están en Primera División son grandes planteles, así que tenemos que estar muy concentrados. Tenemos que recalcar la localía, el seguir siendo fuertes de local e ir a cualquier visita a buscar puntos para seguir arriba".

El joven arquero lagunero expresó su total confianza hacia los jugadores jóvenes que deberán cubrir las ausencias en el once albiverde: "la realidad es que ha habido pérdidas de grandes jugadores, pero también el surgimiento de grandes canteranos. El caso de "Santi" (Muñóz), de Omar (Campos), que no se conocían tanto, pero se les dio la oportunidad y las aprovecharon perfecto. Así que este fin de semana no contaremos con Alan, ni con "Santi", pero pueden surgir algunos jóvenes de la cantera como ha pasado en estos últimos torneos", vaticinó.

PÚBLICO EN EL ESTADIO

Para Carlos, la presencia de aficionados en las gradas del estadio Corona representa una motivación extra, que les impulsa a buscar las victorias: "creo que es una gran motivación el poder tener a la gente en el estadio, sobre todo a la familia, los amigos, sentir ese apoyo. En el partido contra Necaxa, a pesar de haber poca gente, el ambiente se sintió como un estadio lleno y creo que se reflejó en el terreno de juego con el partido que dimos. Estamos muy contentos de que poco a poco vaya regresando la gente, esperemos que el estadio se llene pronto".

7 JUEGOS suma Carlos Acevedo este torneo sin permitir goles; en total ha aceptado 7 tantos en 11 encuentros.

Aseguró el lagunero que el partido del próximo domingo, ante los campeones Esmeraldas del León, los Guerreros lo esperarán "de la misma manera como lo hacemos jornada tras jornada. León tiene grandes jugadores, tiene gran plantel, ayer (el lunes) lo vimos, es un gran equipo, tenemos que estar muy concentrados. Buscaremos el triunfo para darle la alegría a la afición, que es lo que queremos todos como plantel".

CAPITÁN

Hugo Isaac Rodríguez fue nombrado capitán del equipo al iniciar el torneo, pero ante sus ausencias en la cancha, Carlos ha portado el brazalete durante la mayor parte del torneo, situación que el canterano afirma provocarle "mucho orgullo de portar el gafete. Hay diferentes tipos de liderazgo, pero a mí me gusta mucho el demostrar la unión de equipo que se puede tener. Fuera del campo me gusta platicar con la gente que va empezando para que tomen ese buen camino que los va a llevar al éxito. Para mí es un orgullo poder portarlo cuando no está Hugo, porque Hugo es el número uno. Cuando me toca a mí lo hago con mucho orgullo y por supuesto que es una gran motivación para mí".

Finalmente, en relación a los rumores internacionales que suponen un interés del Everton de Inglaterra por hacerse de los servicios de Acevedo, el joven guardameta respondió: "me vengo enterando, no tenía información de eso. Yo estoy enfocado en Santos. Dios, el futuro y el trabajo dirán hacia dónde vamos", acotó.