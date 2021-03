Piden acciones contra antorchistas en San Pedro

Un grupo de personas acudieron a la Presidencia Municipal, en San Pedro para pedir que se actúe contras simpatizantes de Antorcha Campesina a quienes acusan de invadir al menos 10 terrenos, en la colonia Valle del Norte, la cual en el 2013 se posesionaron.

La quejosas que en su momento también fueron activistas antorchistas, pidieron que se respeten sus derechos como posesionarios legales, ya que dicen si bien es una colonia irregular en su momentos cubrieron la cantidad acordada para que se les asignaran las terrenos y desde entonces están cumpliendo con el pago del predial y otras contribuciones y cuando, por fin tienen la posibilidad de tramitar las escrituras, resulta que otras personas que siguen dentro de la dicha asociación, llegaron y e invadieron los predios, incluso algunas ya realizaron construcción.

Ofelia Soto quien se encontraba al frente del grupo de personas dijo que acudieron ante las autoridades municipales, pues buscan que se actúe al respecto, ya que asegura que, pese a que tienen documentos que avalan que son los propietarios legales, están "levantando casas" y si bien el personal del municipio han realizado clausuras al no contar con los permisos de construcción, las personas rompen los sellos y siguen con la obra, por lo que dijeron es necesario que se haga algo al respecto.

Algunas de ellas manifestaron que incluso se interpusieron las denuncias penales, pero en los juzgados sus procesos no avanzan incluso los licenciados a cargo de sus expedientes ya ni los reciben.

"En su momento yo fui líder de Antorcha Campesina y por problemas que tuve con dos de los dirigentes yo opté por retirarme, pero yo forme varias colonias y luego empezó una campaña en mi contra y pues la verdad es que hay colonias que están a punto de escriturarse, como la Jorge Abdala y la colonia Valle del Norte, pero cuando yo me salí hubo algunos que dejaron de pagar sus terrenos, por qué ellos ya nos los dejaron que pagaran, por qué fue cuando ellos empezaron con su campaña en mi contra, pero ya les faltaba poco y no se les está respetando el acuerdo, cuando yo le entregué el dinero de los terrenos a la tesorera de Antorcha", dijo la ex líder de la mencionada organización.

Agrego que cuando "rompió" con ellos acudió a las autoridades municipales para que se respetarán los "derechos adquiridos" pues dijo que entre los que llegaron a poblar la colonia, hay personas con mucha necesidad, pero reiteró que se volvieron a reasignar algunos predios y es el conflicto que persiste.

"Ellos fueron los primeros que pagaron, pero el dinero yo no lo tengo, el dinero se los llevaron los de Antorcha y fueron más de 400 mil pesos, que yo le entregué a Rosy Romero 140 mil pesos, el lunes 13 de mayo del 2013 y así sucesivamente ella se llevó todo ese dinero y ahora no están respetando eso".

Afirmó que, cuando se fundó la organización en San Pedro, eran más de 300 personas, cuando ella se salió alrededor de 280 personas decidieron continuar con ella y en las colonias que como organización poblaron están en trámites de escrituras, pero insiste en que se están invadiendo los terrenos de "su gente".

"Aunque no tengan la razón ellos se meten y hacen su voluntad, gritan agreden y corren a la gente. Son unas 10 casas en donde ya están fincando sin tener los papeles, por ejemplo hay una señora que ya tiene su liberación, pago del predial y ya pagó a una notaría para empezar con sus escrituras y por eso venimos a reclamarle al Secretario del Ayuntamiento que haga valer su autoridad".

La exlíder antorchista afirmó que en la administración de Rubén Moreira, les donó 4 hectáreas de terreno para que se les entregara a las personas con necesidad de vivienda, pero los terrenos no se han repartido.

"El maestro Pablo Pérez tiene la escritura a nombre de él y nunca repartió a los terrenos, yo fui quien metió la solicitud, pero nunca me dejaron empezar a meter gente y por eso yo les digo a ellos que porque no le dicen al maestro que les dé terrenos allá porque esos se los regalo el gobernador y que no vengan a invadir acá".