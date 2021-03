Coalición PRI-PAN-PRD en Lerdo se declara lista para próximo proceso electoral

El dirigente local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan José Carrillo, declaró ayer que la salida de militantes del partido como Roberto Carmona y Carlos Aguilera, más que restar abonan al partido, sobre todo porque se trata de gente "viciada".

"Al proyecto Va por Durango, Va por México, no le afecta absolutamente en nada los movimientos de personas, no de las instituciones, entonces ahora nosotros vemos que el juego político del Movimiento Ciudadano no es un movimiento ciudadano sino de puros priistas renegados que son los que están agarrando el control político de ese partido", dijo el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Antonio Valenzuela.

En rueda de prensa los dirigentes del PRD y PRI, así como el presidente del comité local del Partido Acción Nacional (PAN), Antonio López, se declararon listos para el proceso más grande de la historia en la que, aseguraron, dejan su antagonismo histórico en beneficio de México y del estado.

"Esta coalición vamos a tener buenos resultados, porque resulta que vamos contra la incompetencia, la insensatez de Morena, que nada ha hecho, cada vez se equivocan más. Somos partidos que muchos años tuvimos competencias arduas, somos contendientes de muchos años, pero antes de ser militantes somos mexicanos", dijo Carrillo.

Por su parte, el dirigente del PAN declaró que han hecho de lado sus diferencias "nosotros como partido político hemos hecho a un lado nuestra diferencias y pusimos nuestras coincidencias al frente porque consideramos que el partido en el poder, Morena, está haciendo un muy mal trabajo, los indicadores así lo demuestran". Añadió que la pandemia es un claro ejemplo pues ha sido muy mal manejada logrando un primer lugar en muertes de personal médico por contagios.

Los dirigentes, mencionaron que seguirán trabajando al interior, en espera de los tiempos que marca la ley electoral.