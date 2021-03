Atiende comedor de Santa Cecilia en Torreón hasta 40 migrantes por día

En las últimas tres semanas se incrementó el número de migrantes centroamericanos que en tiempos de pandemia por el COVID-19 están llegando al comedor de Santa Cecilia de la colonia Las Julietas de Torreón a solicitar alimentos. Esto luego de que emprendieron una larga y cansada travesía desde sus países de origen, cruzando por México, para lograr el sueño americano y tratar de mejorar su calidad de vida.

El sacerdote de la Parroquia de Santa Cecilia, presbítero Antonio Mata Rendón, dijo que regularmente se brinda atención a 12 migrantes diarios pero que en la actualidad se han estado atendiendo hasta 40 personas al día. Indicó que el 70 por ciento provienen de Honduras, un 20 por ciento de Guatemala y el resto de El Salvador y de Nicaragua.

"Son personas que viajan en busca de lo que conocemos como el sueño americano, en búsqueda de una mejor presencia de oportunidad de trabajo, nosotros como comunidad cristiana, lo que nos acerca a un ser humano es la caridad. La caridad es lo que mueve el corazón del creyente para no quedarse inmóvil y predicar con puras palabras al viento, sabemos que el migrante es una persona que lleva mucho sufrimiento y muchos problemas", expresó.

Indicó que la gran mayoría de los migrantes llegan solos aunque mencionó que ayer había una mujer que arribó al comedor en compañía de su hija de 12 años de edad así como un grupo de jóvenes de entre los 16 y 17 años. El comedor de Santa Cecilia se ubica a unos metros de la parroquia que se localiza sobre la avenida Torreón de la colonia Las Julietas.

Ante el incremento de los migrantes que están de paso por esta ciudad, Mata Rendón llamó a la ciudadanía a participar con alimentos no perecederos. La población puede llevar frijol, arroz, pastas, aceite comestible, consomés, leche, carne y pollo que serían almacenados en un refrigerador que recibió en donativo la iglesia. Quien guste colaborar puede acudir a realizar su donativo en especie a las instalaciones del templo. Lo pueden hacer antes o al término de las misas dominicales que se celebran en horarios de 9:00, 12:00 y 19:00 horas atendiendo las medidas sanitarias. "Claro que en esto nos está apoyando la Casa de Día que está organizada y coordinada por los padres jesuitas de San Judas Tadeo, ellos abren de 9 de la mañana a 4 de la tarde y se le da oportunidad a estas personas de que puedan bañarse y lavar su ropa y ya nosotros los apoyamos con alimentos", declaró. El padre indicó que en el comedor se distribuyen cubrebocas a las personas que no cuentan con uno y que afortunadamente no se han detectado casos positivos de COVID-19.

Atención

Atienden a migrantes tras largas travesías.

*Al día están recibiendo hasta a 40 migrantes en el comedor de Santa Cecilia.

*El sitio está ubicado en la colonia Las Julietas, a unos metros de la Parroquia de Santa Cecilia.

* Además de desayuno, comida y cena, también se les proporcionan cubrebocas para evitar contagios de COVID-19.