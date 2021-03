Exalcalde de Lerdo se suma a las filas de MC

El exalcalde de Lerdo y también excoordinador de gabinete de la alcaldesa Marina Vitela, Roberto Carmona Jáuregui, anunció su adhesión al partido Movimiento Ciudadano.

Carmona Jáuregui, quien también fue presidente del Comité directivo municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que decidió dejar el tricolor "porque está secuestrado por un grupo político que no le interesa más que su beneficio personal…Me di cuenta que se había perdido el rumbo, por eso me retiré, hoy estoy aquí atendiendo la invitación que me hizo el profesor Óscar García Barrón y estoy muy complacido con esa invitación que me hicieron", comentó el expriista.

Carmona fue nombrado por el dirigente estatal, Óscar García Barrón, como coordinador electoral de Movimiento Ciudadano en el Distrito 03 federal.

Al ser cuestionado sobre su posible participación en la contienda electoral, precisamente en el distrito que representa, dijo que aún no es posible tomar una decisión así.

El ahora coordinador electoral por Movimiento Ciudadano declaró que fueron "las condiciones en las que están el municipio, el estado", lo que lo motivó a sumarse, luego de que durante su candidatura por la alcaldía de Lerdo aseguró que no buscaría ningún otro puesto en la política.

Asimismo, el exalcalde de Lerdo negó haberse sumado al partido Morena tras formar parte de la administración de la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela.

"En Morena nunca estuve. Una cosa es que Marina sea mi amiga y otra es que yo participe. Una cosa es que yo apoye a mis amigos y otra que ande en los partidos", dijo tras recordar su apoyo a Ulises Adame, quien buscó la presidencia municipal de Lerdo por el partido Morena en la contienda pasada.

Estructura

Nombramientos de coordinadores electorales. *Por el Distrito federal 02, a Liliana Estrella Rivera *Por el distrito 09 local, Felipe Sánchez. *El distrito 10 local, Mayela Arreola Michel. *El distrito 11 local, Sofía Carriedo García. *El distrito 13 local, Carlos Aguilera Andrade. *Coordinadora en Lerdo, Idalia del Socorro Espinoza.