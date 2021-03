Lagunera Denisha entra a Survivor

El programa, Survivor México, ha dado a conocer sus participantes de su edición 2021 y entre ellos figura el nombre de una lagunera.

Denisha González, quien estuvo en La Academia 2011 y en la telenovela Cita a ciegas (2019), ha sido elegida para este show de supervivencia que promete muchas emisiones.

Para esta próxima entrega de Survivor fueron requeridos exparticipantes de programas de música y gastronomía de la Televisora del Ajusco; además de deportistas y personajes de las redes sociales.

TV Azteca recién dio a conocer sus cartas fuertes para Survivor que iniciará el 7 de abril.

Además de Denisha; figuran Denis Arana, Bella de la Vega, Carlos "Chicken" Muñoz, Pablo Martí, Julio Barraza, Daniela Torres y Cyntia González.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, Denisha comentó que se siente afortunada por lo que ha logrado hasta ahora.

"Me considero una persona con un gran ángel allá arriba que me ha ido abriendo el camino. Las cosas no han sido fáciles, separarte de la familia es difícil, pero por otro lado la verdad es que la Ciudad de México me ha tratado con mucho cariño.

"Proyecto en el que he querido estar he tenido la fortuna de estar, aunque también hay otros en los que no me he quedado, sin embargo, así es esta carrera, a veces no depende de uno y lo importante es seguir picando piedra y avanzando", sostuvo la cantante y actriz.