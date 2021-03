Boxeadores exhiben sus armas en entrenamiento

De cara a la función con la que se reanudará el boxeo profesional en la Comarca Lagunera, los púgiles que tomarán parte en la velada sostuvieron ayer un entrenamiento público, en el que demostraron la fortaleza de sus puños, cuando restan escasas horas para subir al cuadrilátero.

MIDEN SU VELOCIDAD

La exhibición se llevó a cabo en el gimnasio "Mapimí" Rodríguez, enclavado en la colonia Jacarandas de esta ciudad, donde los peleadores encabezados por Josué "Mapi" Portales dejaron ver sus armas y su velocidad, afinando los últimos detalles de su boxeo rumbo a la batalla. Durante el entrenamiento, los púgiles realizaron trabajo de sombra en el cuadrilátero, golpeo a las peras y costales, además de las manoplas que maniobraron los entrenadores del popular establo, Jorge "Mapimí" Rodríguez y su hermano Gustavo.

Todos los peleadores mostraron gran entusiasmo en su entrenamiento, motivados por la oportunidad de nuevamente ponerse los guantes y subir al ring, luego de un año 2020 en que se cancelaron los eventos de boxeo profesional, debido a la pandemia global. Entre los elementos que tomaron parte del entrenamiento público, estuvo Yuri Rodríguez, quien se prepara rumbo a su debut en el boxeo de paga, luego de una exitosa carrera amateur en eventos como Olimpiada Nacional, argumentos con los que tomó confianza para incursionar en el profesionalismo.

4 AÑOS han pasado, desde que el "Churritos" Hernández se coronó campeón mundial.

La pelea estelar de la velada que se realizará este viernes 19 de marzo en el auditorio municipal de Torréon, con un aforo reducido de espectadores, correrá a cargo del lagunero Josué "Mapi" Portales, quien tendrá una exigente prueba ante el excampeón del mundo, Juan "Churritos" Hernández. Es un compromiso bastante duro que puede marcar la carrera de Portales, ya que una victoria lo podría catapultar hacia instancias altas, mientras que de caer derrotado, significaría un fuerte revés en las aspiraciones del púgil lagunero que se coronó en el torneo nacional "¿Quién pinta para la Corona?".

TIENE CONFIANZA

A falta de unas horas para subir al cuadrilátero, Portales tiene la mirada fija en un único objetivo, el de ganar: "estoy muy concentrado, es una pelea muy importante para mi carrera, es un rival muy fuerte y experimentado, pero nos sentimos con la capacidad de ganarle y pelear con boxeadores de su nivel. Estoy concentrado y agradecido con la empresa por darme la oportunidad de encabezar esta cartelera, queremos darle gusto a la gente de la Comarca Lagunera, con buenos combates", expresó el peleador para El Siglo.

Portales es consciente de que Hernández podría ser considerado favorito en base a su experiencia, pero no es algo que le quite el sueño al lagunero: "él es excampeón del mundo, todos están con él, pero eso a mí me da motivación para echarle más ganas y salir con la victoria en este combate, para que volteen a ver el boxeo lagunero, que se abran más puertas... hay excelentes peleadores, a veces falta nada más un poco de apoyo, pero hay mucho talento en los boxeadores de la Comarca Lagunera", sentenció.