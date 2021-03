Filtran disputa entre diputados de Morena por reforma al tabaco

Los diputados federales de Morena, Carmen Medel y Ricardo del Sol se enfrentaron debido a una reforma que busca impedir que los cigarros sean exhibidos al público en general, presuntamente con el objetivo de inhibir el consumo de este producto entre los menores de edad.

En una captura de pantalla de una conversación en un grupo de WhatsApp de diputados de Morena y que circula en redes sociales, se ventila la discusión entre ambos legisladores morenistas.

Primero, el diputado Del Sol publicó en el grupo un video en el que acusa que por medio de "chicanadas" legislativas, la presidenta de la Comisión de Salud, Carmen Medel presentó a título personal esta iniciativa y dijo que es contraria a lo que todos los demás diputados federales, de distintos grupos parlamentarios buscan.

En respuesta, Carmen Medel, quien tiene una triple aspiración política, le contestó que le da pena porque difundió algo que no le consta y se puso a sus órdenes para aclarar cualquier punto, y agregó que de esa forma no, porque no parecen del mismo equipo y remató: "con razón tienes tantos problemas en San Luis (Potosí)".

En respuesta, Del Sol acusó a Medel de copiar y pegar esa iniciativa y le pidió que de perdida le quitara el nombre del autor y finalizó: "Y sí… aquí en San Luis seremos de todo menos agachones. Saludos".

Medel no se quedó sin respuesta y le exigió que probará su acusación y sino buscará que lo haga, porque si algo tiene es que es una mujer de palabra y honesta y no tiene ninguna necesidad más que el bien de la salud. Y acusó a Del Sol de tener un conflicto de intereses con la industria del vapeo.

"Ya veo con razón no te dieron nada en San Luis", sentenció la diputada veracruzana.

En el video de Ricardo del Sol, el legislador morenista dijo que los diputados Lorenia Valles y Éctor Jaime Ramírez, junto con otros legisladores han hecho propuestas legislativas para buscar una regulación que permita a los mexicanos tener acceso a la tecnología y más quienes están en las garras del tabaquismo, a través del acceso a la nicotina mucho menos dañina que lo que hace el tabaco.

Y justificó su propuesta que muchos de los fumadores lo hacen por la nicotina, pero mueren por lo dañino del alquitrán y dijo que hay nuevas formas de suministrar nicotina sin alquitrán.

"Sin embargo en nuestro país existen voces de algunos diputados que están en contra de las regulaciones de estos productos de manera inexplicable (…) y se han negado en todas las oportunidades y han dejado de discutir un problema de importancia para los fumadores".

"En recientes días, han circulado en los medios de comunicación y en la Cámara de Diputados la información que la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Carmen Medel Palma, violando los procedimientos internos, y en contra de las prácticas éticas del Poder Judicial, ha circulado un predictamen propuesto por ella, buscando el apoyo de los integrantes de la Comisión de Salud, sin ningún tipo de oposición o discusión, sin tomar en cuenta por las iniciativas presentadas, y además presionando a la Comisión de Economía para que dictamine al vapor, sin discusión u consideración de propuestas", dijo el diputado Del Sol.

Agregó que los metadatos de la iniciativa de Medel, que pretende que se apruebe de forma chicanera, "estuvo a cargo de una persona extranjera esta con vínculos directos de una ONG, también extranjera y que se encuentra financiada por Bloomberg Philanthropies, principal patrocinador en el mundo de las campañas alternativas del consumo de nicotina".

Exigió una explicación por esta deleznable situación, y "exigimos que nos diga los intereses que la diputada Medel ha tratado de ocultar al tratar de aprobar una reforma contraria a la que la mayoría de las posturas legislativas, todo esto en lo oscurito, y con chicanadas, y albazos que tanto han sido el motivo con críticas en los gobiernos anteriores", dijo.