Laura Flores se arrepiente de haber posado para Playboy

La belleza y carisma de Laura Flores la llevó a aceptar en posar sin ropa para la revista "Playboy", sin embargo, esa decisión que tomó hace aproximadamente dos décadas le trajo problemas, no a ella, sino a su hija mayor, María del Cielo.

La también cantante comentó durante una entrevista para el programa de YouTube de Michelle Ruvalcaba que cuando le hicieron dicha proposición ella era muy joven y que en ese tiempo no pensaba ni casarse ni mucho menos tener familia ya que lo único que le importaba era su carrera profesional.

Y pese a que reconoció que las imágenes eran muy bonitos y que "no se ve nada", la actriz de "En nombre del amor" y "Fuego Ardiente" se arrepiente de haberlas hecho, ya que nunca se imaginó que a su hija de 13 años le causaran problemas en la secundaria.

Flores aseguró que en el 2010 María del Cielo fue víctima de acoso escolar y que sus compañeros le mostraron la revista en donde había posado y después de eso le hicieron comentarios ofensivos.

"Cómo me hubiera gustado no hacer esas fotos, porque me dolió en el alma que a mi hija le hicieran bullying", expresó la cantante de "El alma no tiene color".

Flores aseguró que ella no tenía la intención de hacerle daño a su hija, quien le confesó lo que había pasado en su círculo escolar y que se encontraba sin saber cómo actuar ante este problema.

"Le hice un daño sin querer en su momento a mi hija y se avergonzaba de mí. Ella me lo platicó sin enojo. Simplemente me decía: 'Mamá, no sé qué hacer, pero esto me está dando mucha vergüenza'. Lo hablé con ella y traté de darle la vuelta y ya. Gracias a Dios pasó, no llegó a mayores, pero sí llegó a afectarle a mi hija", comentó.

Durante la charla, Flores pidió a las personas, y más a las que tienen familia, a que tengan conciencia de sus decisiones, ya que pueden afectar en el futuro a sus hijos, y por ello les pidió tomar su experiencia como ejemplo para que se eviten conflictos familiares.

También reveló que cuando platicó con María fue con una total honestidad y que le pidió una disculpa porque sin querer, ella le faltó al respeto y le provocó problemas escolares.