Eugenio Derbez presenta a su primer hijo 'adoptivo'

Inconvenientes, retrasos en el horario y fallas en las transmisiones no impidieron que Eugenio Derbez anunciara el nombre de su primer hijo adopTikTok al finalizar la transmisión desde la página de TikTok de los Oscar. El actor mexicano se tomó unos segundos al final del programa para presentar esa última categoría, donde resultó ganador Mariano Razo.

Poco después, el comediante subió a su cuenta de Instagram la noticia y se disculpó por todos los inconvenientes ocasionados por la transmisión.

"Esta transmisión falló y en muchos países no se pudo ver, ¿por qué? no sabemos, cuestiones de la tecnología, hasta el mejor cazador se le va la liebre, a La Academia quién sabe qué pasó pero le falló la transmisión a otros países, en ciertos países de Latinoamérica no se pudo ver, pero les platico que dentro de este video que hice al final La Academia me permitió anunciar al primer ganador del concurso de hijos adopTikToks.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenio Derbez (@ederbez)

La idea de este anuncio tiene que ver con la campaña de La Academia en esta plataforma, "Filmmakers of TikTok", en la que está invitando a todos los tiktokers a enviar videos para concursar y se necesitaba alguien que supiera de efectos especiales, de cine, que hiciera cosas diferentes, especiales, y creo que este chavo que escogimos tiene muchos elementos que pueden funcionar para este challenge, aseguró el comediante.

Mariano Razo, al principio, no supo si el anuncio era real, pero luego compartió varias historias en su Instagram mostrando su alegría. El creador de contenido tiene casi 500 mil seguidores en IG, pero en TikTok tiene 2.5 millones. Sus publicaciones destacan por la edición que pone en ellos.

"No había subido nada de esto de Eugenio, no sabía si era cierto o no, de repente me empezaron a llegar mensajes felicitándome y yo ni siquiera sabía, es una completa locura", dijo a través de su IG.

A Derbez le faltan cuatro hijos adopTikToks

El productor y director mexicano había prometido anunciar a todos sus hijos adopTikToks el pasado 15 de marzo, pero debido a la alta demanda de solicitudes, 725 mil, según comentó, sólo puedo nombrar al primero.

Pero no por ello se ha olvidado de los cuatro restantes, los cuales serán dados a conocer el próximo 16 de abril, aseguró el comediante, por ello la expectativa ahora es mayor al saber el nombre del primero.

Eugenio preocupado por la vacuna contra el COVID-19

Ante la llegada de las vacunas contra el COVID-19 y su aplicación en varios países del mundo, el actor mexicano Eugenio Derbez realizó una entrevista con el especialista en inmunología de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci.

"Tenía muchas dudas", explicó entonces el comediante, quien confesaba así su escepticismo sobre la vacuna. "Yo soy uno de los latinos escépticos y nada más quiero estar muy bien informado", sostuvo.

Fue así como a través de sus cuentas en redes sociales, Derbez compartió la entrevista, donde le pregunta al experto sobre el proceso para recibir la vacuna antiCOVID en Estados Unidos, así como los beneficios y posibles efectos secundarios que esta pudiera presentar.