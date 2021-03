Alta movilidad podría generar ola de contagios COVID devastadora: Salud Durango

Si bien el número de contagios ha disminuido considerablemente en Durango, la Secretaría de Salud estatal llama a no bajar la guardia pues más que poder pasar al color verde en el semáforo de riesgo epidemiológico, se podría registrar una ola de contagios de COVID-19 que asegura “podría ser devastadora”.

Tan sólo hoy se registraron 9 contagios y el lunes sólo dos nuevos casos ambos días sin defunciones. Sin embargo, el titular de Salud en el estado, Sergio González Romero llama a mantener las medidas y sobre todo reducir la movilidad.

“Quisiéramos pasar a verde pero hay un grave problema, este puente hubo mucha aglomeración de personas en zonas turísticas, igual en el puerto vecino, hubo muchísima gente y no será menos en Semana Santa. Por eso el llamado, a que no estamos en las condiciones para estar como si no pasara nada. Nos estamos arriesgando a una ola que nos puede devastar”, insistió González Romero.