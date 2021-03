The Strokes encabeza cartel del festival Corona Capital 2021

Luego de posponer dos de sus ediciones el año pasado en CDMX y Guadalajara, el festival Corona Capital parece que finalmente se llevará a cabo este 2021.

O al menos así lo indicó la banda Smash Mouth quienes revelaron su participación en el evento musical a través de una imagen de lo que sería el line up de este año y que se llevaría a cabo el 25 y 26 de septiembre en Guadalajara.

En dicho cartel se confirman muchas de las actuaciones que estaban programadas desde la pasada edición.

Bandas como The Strokes, Kings of Leon, The Drums, Chet Faker, The Flaming Lips, Miami Horror, The Hives, Smash Mount y más, serían las encargadas de encabezar el regreso de los festivales en México.

Ocesa confirmó que todos los boletos adquiridos para el festival que fue pospuesto el año pasado, serán válidos en este.