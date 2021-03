Mi problema no era con los trans, solo con Alejandra Bogue: Horacio Villalobos

Luego de que el fin de semana Horacio Villalobos fuera señalado por Natalia Téllez como una persona que incita a la violencia contra las mujeres trans al referirse de manera despectiva hacia Alejandra Bogue, el popular conductor se defiende, al decir que su problema con su excompañera tiene que ver con la falta de profesionalismo que ella tuvo cuando era parte de "Desde Gayola" y no por el hecho de ser una mujer transgénero.

"El pleito con ella nació después de que ella se fuera del programa, tiempo en el que me enteré de muchas cosas que hizo y que pusieron en riesgo la compañía. Ella tenía adicciones muy fuertes y yo tuve que ser muy duro con ella y con todos, porque éramos un grupo muy vulnerable, un grupo que iba por la República en plena guerra contra el narco y yo les pedí que si tenían vicios, los practican en sus casas, no en la gira, porque luchábamos contra misoginia, homofobia en ese entonces y teníamos que demostrar una ética y un profesionalismo", detalló Villalobos.

El conductor dijo que cuando "La Bogue" se fue del show se enteró de las prácticas que ésta hacía, lo cual desató su enojo, aunado a que dice que Alejandra comenzó a hablar mal de él en el programa "GUAU" en el que conducía junto a Alex Kae.

"Cuando se va me entero de muchas cosas que pusieron en riesgo a la compañía y eso me enojó. Mi pleito es con ella y solo con ella, no es con la comunidad trans, a ellos los amo y los abrazo, trabajo y he trabajado con ellos a lo largo de mi carrera. Cuando terminó 'Desde Gayola', ella se va antes diciendo que estaba bien todo pero que estaba cansada, después comencé a recibir comentarios de que hablaba mal de mi en el programa que hacía, no me dejé y le contesté", dijo.

Este pleito culminó en que tras varios años de comentarios negativos de ambas partes, en 2017 Alejandra Bogue hiciera un video en su cuenta de Facebook en el que afirmó que fue violentada psicológicamente por Villalobos, algo que el conductor niega, pues dice que eran bromas entre amigos y nunca lo hizo para denigrarla.

"El pleito llegó a que ella hizo un video espeluznante de que aparentemente cansada de que nosotros la atacábamos, explotó hace cuatro años y desde entonces dejé de referirme a ella y nunca más lo volví a hacer hasta ahora. Yo no sé Natalia Téllez de dónde saca el que dice que yo constantemente me refiero a ella por su dead name, y eso es mentira por que yo de ella tengo años sin hablar y me dijo que además era transfóbico sin tener pruebas", comentó.

Pese a ello, Horacio reveló que tras el video que "La Bogue" publicó, esta lo buscó, pero él no quiso saber nada de ella y no estaba interesado en arreglar nada, por ello le extraña que sea hasta ahora que el pleito y escándalo entre ambos haya revivido.

"A pesar de todo ella me buscó hace dos años a través de una tercera persona, pero nunca accedí a encontrarme con ella porque me parece que lo que dijo de mí en ese video de Facebook es espantoso. No sé qué pase en el futuro, quizá la vida nos pone un día frente a frente y hablamos, pero lo desconozco, pero aquí estoy y con Natalia pues ni la conozco y es peligroso que ella tache a la gente sin argumentos y cuando no me conoce y no conoce mi trabajo. Si algún comentario del pasado se puede entender como eso, ahí sí les pido disculpas, pero nunca he sido transfóbico, sería ir en contra de mi", dijo.