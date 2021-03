Hugo Rodríguez es el capitán número uno: Carlos Acevedo

Con el ánimo a tope luego de lograr su primera victoria como visitantes y mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones, los Guerreros del Santos Laguna ya trabajan de cara a su siguiente compromiso, en el que enfrentarán al campeón León.

Posterior a la práctica matutina de este martes, el guardameta Carlos Acevedo compareció ante los representantes de los medios de comunicación laguneros, en una conferencia de prensa virtual, en la que dejó ver su satisfacción por los logros actuales de Santos, cumpliendo las expectativas que el plantel se puso desde antes de que comenzara el torneo Guardianes 2021.

“Trabajamos muy fuerte durante la pretemporada y durante la semana para poder estar peleando en los primeros lugares. Desde el principio, en las entrevistas se decía que el equipo iba a buscar terminar dentro de los primeros cuatro para clasificar directo a la liguilla, somos un equipo muy joven, por ahí sin tanta experiencia, pero creo que supera más el hambre y el deseo y las ganas de trascender de todos. Hoy estamos en una posición de privilegio y hay que defenderla a muerte con resultados cada jornada”, sentenció Carlos.

Hugo Isaac Rodríguez fue nombrado capitán del equipo al iniciar el torneo, pero ante sus ausencias en la cancha, Carlos ha portado el brazalete durante la mayor parte del torneo, situación que el canterano afirma provocarle “mucho orgullo de portar el gafete. Hay diferentes tipos de liderazgo, pero a mí me gusta mucho el demostrar la unión de equipo que se puede tener. Fuera del campo me gusta platicar con la gente que va empezando para que tomen ese buen camino que los va a llevar al éxito. Para mí es un orgullo poder portarlo cuando no está Hugo, porque Hugo es el número uno. Cuando me toca a mí lo hago con mucho orgullo y por supuesto que es una gran motivación para mí".

