Conoce las cantidades correctas de alimento para tu perro

Seguramente alguna vez te preguntaste por que tu perro pide y pide comida, ¿será que no se llena con las croquetas que le sirves?.

Todos los perros necesitan diferentes cantidades de alimento para saciar su hambre, todo depende de su peso y tamaño.

Es importante saber que nuestras mascotas requieren del alimento según su edad. Por ejemplo, no es recomendable darle a un perro adulto el alimento de un cachorro ya que no lo nutrirá como debería, pues las porciones nutricionales no están a la medida que se requiere.

Si tu cachorro tiene entre el primer al tercer mes, la medida dependerá de su peso y varía entre media taza hasta completar las 3 tazas, hasta 4 veces al día.

De los cuatro a los ocho meses su alimento se mide entre los ⅔ de taza a las 6 tazas y lo puedes dividir entre 3 y 2 veces al día

A partir del noveno mes se comienza a alimentar como adulto y va desde la taza hasta las 7 porciones, reduciendo entre 2 y 1 vez al día.

Del año en adelante, se le puede dar hasta 11 tazas al día, dejando como promedio solo 1 vez al día.

Nuestras mascotas tienen el instinto animal que los ayuda a racionar sus alimentos para poder comer durante el día y no acabarse todo de un bocado.

Es muy importante tener siempre limpio y con agua fresca su plato o despachador de agua, para que se pueda mantener hidratado y evitemos problemas de salud que le impidan comer adecuadamente.