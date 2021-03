Llegan 'Lara Croft', Neymar y 'Raven' como skins a Fortnite

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, Fortnite anunció la llegada de nuevos skins inspirados en los personajes de 'Lara Croft' de Tomb Rider, 'Raven' de Teen Titans y hasta el futbolista brasileño Neymar Jr.

The extraordinary is in what we do, not who we are.

Grab legendary gaming icon Lara Croft from @tombraider in the Chapter 2 Season 6 Battle Pass!

Level up the Pass to unlock an additional style for Lara and complete Weekly Challenges to get a classic look ‍♀️#FortnitePrimal pic.twitter.com/HvxBs3deEO