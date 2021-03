Elliot Page, la segunda portada 'trans' de Time

A un par de meses de haberse declarado 'hombre transgénero', el actor Elliot Page ofreció su primera entrevista para la edición de 'Time', convirtiéndose en la segunda persona 'trans' en aparecer en la portada del editorial.

"Soy completamente quién soy", se titula su presentación al mundo durante su proceso de transición.

El histrión compartió su historia a la revista como parte de su responsabilidad con la sociedad de compartir su experiencia al darse cuenta que 'vivía en el cuerpo equivocado' durante más de 30 años, aseguró en la entrevista.

"Gente extremadamente influyente están esparciendo estos mitos y retóricas dañinas, todos los días nuestra existencia se debate", mencionó.

La primera portada 'trans' de la revista fue en 2014 con Laverne Cox, actriz que se dio a conocer por su papel transgénero en la aclamada serie de Netflix, Orange is the new black.

Desde sus inicios en la actuación, Cox al igual que Elliot Page se ha encargado de luchar por los derechos de las personas 'trans', en la búsqueda de un trato igualitario en la sociedad.