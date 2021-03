Su guía breve para el trading de divisas en 2021

¿Sabía que el mercado de divisas es el mercado más negociado del mundo y que es incluso más grande que el mercado de valores? Ha leído correctamente. De hecho, el mercado de divisas es 35 veces más grande que el mercado de valores y es el único mercado que funciona las 24 horas del día, 5 días a la semana. Con 6,6 billones de dólares al día negociados en el mercado de divisas, supera por mucho a la Bolsa de Valores de Nueva York, ya que el volumen de operaciones de la NYSE se sitúa en tan solo 22.400 millones de dólares por día en comparación. El mercado de divisas es simplemente gigantesco y cualquier persona, desde inversores individuales hasta empresas e incluso países, participa en él. Pero incluso con todos esos hechos, es posible que todavía se pregunte: ¿Qué es el trading de divisas?

La forma más sencilla de describirlo es como la compra y venta de una divisa por otra divisa, como un intercambio. La demanda de divisas fluctúa a menudo, en función de una variedad de factores, y esto hace que los valores de las divisas suban y bajen en los mercados, lo que genera lo que se conoce como volatilidad. Aquí podrá echar un vistazo rápido a algunos de los consejos más importantes que necesitará para trading en Forex en 2021.

Emparejarlo

En el mercado de divisas, las monedas se negocian como pares para compararlas entre sí. Por ejemplo, el USD/JPY es un par popular, el dólar estadounidense (USD) en comparación con el yen japonés (JPY). El precio del USD/JPY indica cuánto yen se necesitará para comprar 1 dólar estadounidense. Cuando esté participando en el trading de divisas, advertirá que el precio del par de divisas se mueve al alza o a la baja, y que la primera divisa que figura en el par influye en la dirección de los movimientos de precios en los gráficos. En otras palabras, si está operando en el par USD/JPY y el precio se mueve hacia arriba en los gráficos, esto significa que el dólar estadounidense se está moviendo al alza en relación al yen japonés. Las monedas están influenciadas por una serie de factores como las elecciones, las tasas de interés, la inflación o la deuda pública. Un cambio en cualquier factor que influya en una economía podría conducir invariablemente a un cambio en la moneda en los mercados financieros, ya que la cantidad de interés extranjero en la moneda se ve afectada. Por lo tanto, parte del trading de divisas incluye mantenerse al día con cualquier cambio en los factores que influyen en la economía de cada país con cuya moneda está operando.

Herramientas para el trading

Hablemos de cómo utilizar una función común del trading de divisas llamada apalancamiento. El apalancamiento le permite abrir operaciones más grandes que la cantidad que ha depositado, por lo tanto, "magnifica" su poder de negociación. En otras palabras, puede abrir grandes operaciones con una inversión relativamente pequeña. Por ejemplo, supongamos que tiene 100 US$ que le gustaría invertir en un par de divisas como el USD/JPY. El apalancamiento máximo permitido para los pares de divisas es de 400: 1, lo que le permitiría abrir una operación por valor de 40.000 dólares. ¿Ve cómo funcionan las matemáticas? Por cada 1 US$ que deposita, el bróker proporciona 400 US$, lo que le permite abrir transacciones en operaciones de mayor volumen. Aunque el apalancamiento le permite aumentar su poder de inversión, también conlleva la misma cantidad de riesgo, por lo que es importante leer tanto los riesgos como las oportunidades asociados al apalancamiento antes de probarlo.

Una pregunta que puede plantearse cuando opere en Forex usando apalancamiento es: si opero con apalancamiento y mi operación no tiene éxito, ¿perderé la cantidad apalancada? Y aquí es donde entran en juego las herramientas de gestión de riesgos como la Protección de Saldo Negativo. Ofrecida por muchos de los principales brókeres regulados, la Protección de Saldo Negativo garantiza que nunca perderá más del capital inicial que ha invertido, lo que básicamente evita que su cuenta entre en negativo. ¿Eso hace que el apalancamiento sea menos arriesgado? No, en absoluto. Si tiene preguntas sobre cómo funciona el apalancamiento, su mejor opción sería ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de su bróker y hacer todas las preguntas que necesite para comprender esta característica de trading tan popular.

Dónde empezar

¿Listo para comenzar su trayecto en el mercado de divisas? A continuación, se indican algunos pasos para que siga su camino...

· Lo primero es lo primero, aprenda a operar con un bróker de confianza. Encontrar un bróker confiable es de suma importancia para poder confiar en él y sentirse lo suficientemente cómodo. La mejor manera de encontrar un bróker de confianza es buscar brókeres regulados en su región. De esta manera, el bróker está sujeto a ciertos estándares de calidad y los traders tienen una entidad a la que recurrir en caso de que lo necesiten.

· A continuación, es importante probar la plataforma y sus habilidades, así que use una cuenta demo para operar durante un tiempo hasta que se sienta lo suficientemente cómodo para usar sus fondos reales.

· Asegúrese de elegir las divisas con las que se sienta seguro al operar, ya sean las divisas con las que esté más familiarizado o las que le interesen más. Sus elecciones de divisas son fundamentales en su camino como inversor.

· Manténgase al día con las últimas noticias, porque los pares de divisas como el USD/JPY están influenciados por tantos factores que mantenerse al día sobre la actualidad de cada país es una buena forma de intentar mantenerse a la vanguardia de los mercados.

Quizás la consideración más importante en lo que respecta al trading de divisas es la educación, por lo que, si está buscando aprender a invertir con un bróker de confianza, asegúrese de que ofrezca una variedad de materiales educativos que podrían ayudarle a establecer una base sólida de conocimiento de trading. Los consejos y pautas que hemos descrito anteriormente deberían darle una ventaja para comprender el mercado de divisas. Sin embargo, asegúrese de seguir aprendiendo sobre la marcha y mantenerse actualizado sobre las últimas noticias. Buena suerte a medida que avanza en su camino inversor.