Rafael Nadal también se perderá el torneo de Miami

A través de su cuenta personal de Twitter, el tenista español lamentó no poder participar en el torneo: "Es triste anunciar que no jugaré en Miami, una ciudad que me encanta. Necesito recuperarme completamente y prepararme para la temporada de tierra batida en Europa"

Sad to announce that I won’t be playing in Miami, a city that I love. I need to fully recover and get ready for the clay court season in Europe. Special message to my fans in the US and in particular to the great Spanish speaking community FL who always give me a great support!