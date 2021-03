Google monitoreará el sueño de sus usuarios a través de Nest Hub

Se trata de la versión más reciente de Nest Hub, una pantalla inteligente de 18 centímetros de amplia (7 pulgadas), develada por la empresa el martes.

La nueva versión permitirá al dispositivo monitorear el sueño del usuario una vez colocado en la mesa de noche, eximiendo a la persona de colocarse un brazalete electrónico u otro aparato incómodo antes de irse a dormir. El servicio, que será gratis por al menos un año, se basa en un chip llamado Soli que usa radar para detectar los movimientos físicos, incluso la intensidad de la respiración humana.

La versión original de Nest Hub, a un costo de 100 dólares, muestra fotos y videos, contesta preguntas y realiza tareas domésticas básicas mediante su receptor de voz, aunque no tiene cámara.

La versión nueva, que monitorea el sueño, producirá partes semanales en un lenguaje sencillo que revelarán cuánto durmió la persona, cuán profundo durmió, cuántas veces se levantó de la cama, cuánto roncó o tosió. Además ofrecerá recomendaciones para pasar mejor la noche, basadas en las directrices de la Academia de Estudios del Sueño de Estados Unidos.

Introducing the new #NestHub from Google: a whole lot of help on one 7” screen. It’s the center of your helpful where you can access all of your entertainment , control your smart devices ️, and even get a better night’s sleep . https://t.co/pA68BRFBoG pic.twitter.com/gWClCiYskb