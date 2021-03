Denuncian de acoso a titular de la DSPM en Madero

Una exfuncionaria del municipio de Francisco I. Madero denunció a través de redes sociales acoso y hostigamiento, presuntamente por parte del director de la Dirección de Seguridad Pública, Jesús N.N, ya que dijo no accedió a ciertas peticiones y al denunciar el hecho mediante oficios que envió al despacho del alcaldía y en la secretaria del Ayuntamiento y fue despedida.

La joven quien trascendió se encontraba al frente de Sipinna (Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes) departamento que depende de la corporación policíaca.

Menciona que ahora el acoso es virtual, ya que la han "bombardeado" por redes sociales con perfiles falsos, para desacreditarla o amenazarla, por lo que, dijo teme por su integridad física y hace responsables el jefe policíaco y a dos de sus escoltas.

El vídeo de duración 2 minutos con 47 segundos, fue compartido en el perfil de Facebook de las Activistas Feministas y ayer por la tarde, tenía 4 mil 448 reproducciones y 7 mil 531 comentarios.

"Hola, mi nombre es Mirna, tengo 23 años y soy de Francisco I. Madero, Coahuila. El motivo de este vídeo es para hacer una denuncia pública, puesto que me acerque a las instancias correspondientes y hasta la fecha no ha habido una solución a este problema. Yo trabajé en la administración actual en Francisco I. Madero a cargo del doctor Jonathan Ávalos Rodríguez, estuve en el área de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y fui despedida y el motivo principal es que en su tiempo, cuando empezaron las agresiones contra mí yo notifique al presidente municipal, hice oficios a la secretaria del Ayuntamiento, a la Comisión de Seguridad Pública de lo que estaba pasando, pues constantemente estaban pidiendo contenido sexual en donde yo estuviera involucrada, constantemente abrían la puerta de mi oficina, me ofendían de manera pública y el día de hoy quiero hacerlo público, porque nadie me ha escuchado", dice la chica en la grabación.

Dice que cada vez que intenta hacer pública la presunta agresión se genera una "ola" de perfiles falsos que la atacaban.

"En aquel oficio yo hice responsable a tres personas, por no acceder a peticiones que superiores piden o que quieren que estemos involucradas, pues nos involucran en problemas. Yo hable con el presidente municipal y le hice saber lo que estaba pasando y fue minimizada la situación, fui despedida, junto con el elemento al que le pidieron las fotografías y no accedió. Ambos fuimos despedidos y ese no es el tema central, porque desde la fecha hasta hoy no me han dejado tranquila, porque siguen difamándome, siguen hablando en público y quitándome valor".

La joven responsabiliza al director de la corporación y a sus escoltas, Ariel N.N y a José Luis N.N, así como a la administración municipal, de cualquier daño a su integridad moral o física, incluso dice que esa fue la razón por la que se acercó a la Red de Activistas Feministas.