El cantautor lagunero, Miguel Luna, durante más de 30 años ha tocado las fibras más sensibles de muchas personas gracias a sus melodías llenas de amor, pero también de melancolía y algunas veces de esperanza.

"Nací para hacer canciones y mientras siga en esta planeta lo seguiré haciendo", dijo entusiasmado el artista en una entrevista que dio a El Siglo de Torreón tras ser nombrado Mariscal de la Caravana de la Primavera celebrada ayer.

El creador de No soy el aire comentó que se encuentra muy honrado por el reconocimiento que recibió este lunes como parte del desfile que recorrió Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.

"Estoy feliz de estar en casa saludando a la gente de mi tierra. Ha sido un honor y un privilegio haberme hecho participe de esta caravana. Yo lo único que hago son canciones y este tipo de cosas son regalos que Dios me da, así que cómo no estar agradecido con este tipo de premios que me dan en mi propia tierra", externó.

El artista saludó a muchas personas ayer en su recorrido y en la entrevista que dio a este diario vía virtual los comentarios positivos hacia él, no faltaron.

"Que mis paisanos me saluden con cariño y hablen de mis canciones es algo maravilloso", sostuvo.

Entrevistado sobre la Calzada Colón, Miguel reveló que ya le dio COVID-19, sin embargo, logró recuperarse. Lamento el deceso de su colega local, Juan Carlos Esparza, por este virus.

"Ya me dio coronavirus, lo puedo platicar, tristemente muchas personas no han logrado superarlo. Espero que las vacunas lleguen a la gente para que podamos volver con todo. Los que quedamos vivos hay que celebrar la vida con los cuidados pertinentes.

"Juan Carlos era un gran amigo. Paradojicamente él me hizo el video de la canción, Después de que todo esto pase. Se le va a extrañar siempre", comentó el nacido en la Colonia Moderna.

Sobre sus planes, Miguel dijo que cuenta con nuevas canciones, algunas serán interpretadas por él y otras por reconocidos artistas.

"Hay bastantes proyectos. La música nos tiene vivos. Hay muchas grabaciones, obviamente omito nombres para no cebar la posibilidad de que se hagan, ya les estaré informado".

Miguel manifestó qué su más reciente producción discográfica se llama Souvenir.

"Ese álbum ha quedado un poco enlatado y olvidado por la contingencia, es por eso que voy a buscar difundirlo pronto a través de videos".

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el lagunero comentó que las mujeres han inspirado de manera respetuosa muchas de sus canciones.

"La mujer para el que escribe canciones es como el agua para el pez o el aire para las aves. La mujer es la motivación más grande".

Por último, Miguel Luna comentó qué cualidades son propias de los laguneros.

"Somos aguerridos, no nos dejamos intimidad por ningún obstáculo. Esta ciudad está hecha en el desierto como si a punta de sudor hubiéramos regado para que naciera una flor y así somos laguneros, luchamos por sobrevivir y por lo que amamos".