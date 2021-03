La mexicana Ya no estoy aquí queda fuera de la carrera por el Oscar

Luego de que se diera a conocer la lista de las nominaciones para los próximos premios Oscar, que se celebrarán el domingo 25 de abrir, la sorpresa sacudió al público mexicano cuando la galardonada película Ya no estoy aquí de Fernando Frías no logró la nominación como mejor película internacional.

Otras de las opciones que se posicionaban como candidatas a nominaciones fueron Esto no es Berlín, Mano de Obra, Nuevo Orden y El Ombligo de Guie'dani.

Ya no estoy aquí no fue la única película latinoamericana que sorprendió dada su ausencia es la lista. La cinta guatemalteca La llorona y El agente topo chilena, tampoco pasaron a la recta final.

IMPACTO CULTURAL

Una de las razones por las que Ya no estoy aquí se ha convertido en un referente dentro del cine mexicano e internacional, se debe a la cercanía con el espectador tratando temas que otras producciones se han encargado de ocultar: La cercanía de la violencia y las repercusiones imborrables .

Una premisa sencilla, pero a la vez impactante. Relata la historia de Ulises, un fiel seguidor de la cumbia lenta, derivado de movimientos como "Kolombia". Su normalidad se ve afectada cuando este debe dejar su "barrio" y escapar a los Estados Unidos, luego de haber estado presente en un acto de violencia.

Es posible sentir la desesperación de un joven que tuvo que abandonar su vida tras estar en un momento y luego específico. Negado a cambiar sus gustos, esencia y personalidad, pasará un trayecto a través de un sitio desconocido, luego de haber escapado de un realidad azotada por el narco, aún sin haber sido partícipe de ello.

NOMINACIONES HISTÓRICAS

Aunque la noticia de la nula participación del cine mexicano en la próxima entrega, una de las marcas históricas son las dos nominaciones a las directoras Chloé Zhao por Nomadland y Emerald Fennell por Promising Young Woman, un acontecimiento nunca antes visto durante los 93 años de trayectoria con la que cuentan los premios de la Academia.

Durante casi medio siglo, únicamente cinco mujeres han sido nominadas a dicha categoría, siendo Kathryn Bigelow la única ganadora por The Hurt Locker en el año 2010.

La primera nominada fue Lina Wertmüller por Seven Beauties en 1977, luego Jane Campion por The Piano en 1994 , Sofia Coppola con la reconocida Lost in Translation del año 2003, Bigelow por The Hurt Locker en el 2010 y recientemente la directora Greta Gerwig marcando pauta con Lady Bird en el 2018.