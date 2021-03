Laguneros presencian Caravana de la Primavera

Después de un año donde se privilegió el confinamiento a causa de la pandemia por el COVID-19, habitantes de las tres ciudades hermanas de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo salieron ayer por la mañana a las principales calles de La Laguna para presenciar el paso de la Caravana de la Primavera 2021 que se hizo bajo el formato motorizado y en el cual se celebró la llegada de la estación más colorida y alegre.

Aunque la afluencia de personas no fue similar a la que se registró en años anteriores, en algunos puntos de la región se pudo observar a montones de personas como en la zona Centro de Torreón, a la altura de la Plaza de Armas así como a la entrada de la ciudad, por el Puente Plateado. En estos dos sectores, varias familias no respetaron el distanciamiento social y algunas personas no utilizaron el cubrebocas.

Sobre algunos tramos del bulevar Miguel Alemán y de la avenida Juárez, a la altura de la Plaza Mayor, también hubo familias laguneras que sí respetaron la sana distancia para evitar aglomeraciones y que además utilizaron sus mascarillas.

La comunidad de esta región aprovechó el "puente" y aunque en menor cantidad que en otras ediciones de la caravana, salió a disfrutar del espectáculo. Los que también acudieron en menor proporción fueron los vendedores ambulantes quienes ofertaron globos, papalotes, juguetes, algodones de azúcar, dulces y las tradicionales nieves propias de la temporada.

El contingente salió del Avión Francisco Sarabia de Lerdo y avanzó sobre el bulevar Miguel Alemán pasando por Gómez Palacio para después entrar al municipio de Torreón, sobre la calle Ramos Arizpe y doblando por la avenida Juárez hasta hacer una escala en la Plaza Mayor para luego finalizar en el Bosque Venustiano Carranza.

En el trayecto hubo carros alegóricos, clásicos y deportivos, personajes de fantasía, música, payasos, globos de colores, moto chopper, y botargas. También se contó con invitados especiales con el mariscal, el cantautor Miguel Luna, y la boxeadora lagunera Yulihan "La cobrita" Luna que concedió algunas fotografías a la gente que se le acercó al vehículo en el que se desplazaba.

La Caravana de la Primavera 2021 fue resguardada desde su inicio y hasta el final por autoridades de los tres municipios, tales como las Direcciones de Tránsito y Vialidad y Seguridad Pública.