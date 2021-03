Estrés: el asesino silencioso más mortal

Carlos Jaramillo, doctor colombiano y vocero del pensamiento de la Medicina Funcional, no evade el mensaje del mundo sobre lo importante que es hacernos responsables de nuestra propia salud.

"Pensar que nada de esto tiene que ver conmigo, nada de esto tiene que ver con el planeta, nada de esto tiene que ver con la forma en la que estamos viviendo los últimos años, y que lo único que tengo que hacer es cruzarme de brazos y esperar una solución externa; a que me pongan una inyección que me va a proteger contra todo esto, realmente es perdernos completamente el mensaje que el mundo tiene para nosotros, como planeta, ni siquiera como individuos, como planeta", menciona en entrevista para El Siglo de Torreón.

Jaramillo, médico de la Universidad de La Sabana, hace una importante aportación con la publicación de su más reciente libro, El milagro antiestrés, el cual busca devolverle a las personas la capacidad de entender que son responsables de su propia mejoría

"Corregirlo es muy sencillo, lo único que hay que hacer es lo que hay que hacer. Y por eso se llama El milagro antiestrés, no es porque tenga un código milagroso escrito dentro, no. Es porque te devuelve la capacidad para entender que tú eres el milagro de tu propia mejoría, yo no, tú. Cuando te paras por un segundo a reconocerte, mirarte, observarte, para aprender sobre tu propia salud y ves que eres el arquitecto de la salud de tu vida, que la solución está más en ti que en mí".

Carlos Jaramillo, quien además cuenta con la especialidad Antiedad (A4M) , Fisiología y Bioquímica Clínica (Universidad de Harvard), mencionó lo difícil que es dar un diagnóstico de estrés a un paciente, porque de ser así, todos viviríamos llenos.

"Hay muchas epidemias, claramente, pero una es todo lo derivado de la mala alimentación, de los malos hábitos y todo a lo que conduce la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte y enfermedad. Pero el estrés es una epidemia que nadie dice: 'diagnóstico: estrés', porque si eso fuera viviríamos todos llenos de ese diagnóstico, además porque el estrés es casi transversal a todas las enfermedades que existen en el planeta. Tú puedes tener una fractura y ese tejido está estresado; puedes estar en cuidado intensivo por una infección o por una cirugía, y todo tu sistema está bajo estrés; puedes estar con sobrepeso y obesidad, tu cuerpo está estresado, tiene manifestaciones de estrés, por eso tiene que estar inflamado o combatiendo todo el tiempo, o puede estar en el estrés emocional y hacer que este se manifieste en tu cuerpo, en tu biología, de la misma manera en lo está haciendo esa cirugía o ese accidente o esa fractura que tienes haciendo que tu cuerpo tenga manifestaciones de estrés".

ESTRÉS POR LA PANDEMIA

También habló de la situación actual que se vive por el COVID, donde el estrés no se atiende del mismo modo como cuando las personas llegan a ser "tan equilibradas y tan inteligentes a la hora de ocuparse de su empresa, del coche o de la moto para que esté perfecta todos los días".

"Tenemos que entender que el estrés es absolutamente transversal a todas las enfermedades que existen en el planeta, pero que en la forma en la que estamos viviendo ahorita, no es lo mismo el estrés de una fractura, a estar yo estresando mi cuerpo todos los días como si me estuviera fracturando; porque mi mente, mi alimentación y mi estilo de vida, yo no he querido hacerme cargo de mí y no he querido aprender a cómo ocuparme de mí (...) Pero, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo y con mi vida? Esta epidemia nos está tragando, y todos hemos entendido el estrés, todos lo hemos vivido, pero es una de esas cosas en las que uno no sabe cómo darle forma, eso dónde queda, cómo es, de qué color, a qué huele, cómo se come.

Sobre el poder del libro El milagro antiestrés, Jaramillo destacó que este dará al lector el poder de hacerse dueño de su propia salud y encaminar su bienestar.

"El mensaje más grande que le puedo dar a los oyentes es que, después de haberlo vivido en carne propia, me di cuenta que la salud no depende de los médicos, de los hospitales o del sistema de salud, ahí es donde se administra la salud y donde termina, pero la salud empieza en casa, en el día a día, las decisiones que yo tomo. Si yo lo hago de una forma coordinada, siendo consciente. Si yo como individuo me vuelvo experto en mi propia salud, tengo disponible para mí el mayor potencial que puede existir. Si se lo sigo entregando al azar, al cosmos, y necesariamente que el único que tiene potencial sobre mi salud es mi médico, pues voy a seguir viviendo en un mundo lleno de consecuencias, y ya no de las que simplemente ocurren y de las que yo creo que no tengo nada que ver, y tiene mucho que ver. Hazte dueño de tu salud".

A través de la página web https://shop.medicinafuncional.co/ podrá usted adquirir este y otros textos de quien además es uno de los autores más vendidos en Colombia.