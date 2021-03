Policías dispersan a manifestantes a la entrada de San Pedro

De forma violenta policías de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y de la Policía Civil Coahuila, (PPC) dispersaron una manifestación que se realizaba a la entrada de la ciudad de San Pedro, pues exigían la liberación de dos personas que el sábado fueron detenidas.

Fue alrededor de las 18:30 horas de este lunes que, el nutrido contingente de personas, originarias del ejido Sofía de Arriba cerraron la circulación de la carretera Torreón-San Pedro, a la altura del Conalep, incluso atravesaron vehículos y colocaron piedras para impedir el paso, lo que originó largas filas de camiones de carga, de pasajeros y de unidades particulares.

Entre los habitantes de dicha comunidad había personas que se identificaron como simpatizantes de Morena, aunque dijeron que, no se trataba de un asunto político, ya que iban en apoyo de las personas como asociaciones civiles, pues afirmaron que se violaron los derechos humanos, de los dos hombres que fueron consignadas en la Fiscalía del Estado, ya que dijeron no se les ha permitido verlos, pues no se les aclara con precisión si se encuentran en la delegación de Torreón o en San Pedro.

Por algunos minutos los mandos de la Dirección de Seguridad Pública Pública y de las corporaciones del estado trataron de dialogar con ellos y convencerlos de que retiraran el bloqueo, pero no aceptaron por lo que solicitaron la presencia de grúas para retirar los vehículos y algunas personas del sexo masculino se metieron debajo de las llantas traseras de la pesada unidad para impedir que avanzara.

Fue entonces que elementos de la Fiscalía del Estado y de la Policía Civil Coahuila empezaron a retirar a las personas a "estirones", llevándose incluso a varias mujeres y hombres, algunos de la tercera edad.

Por la forma en que fueron retirados, los inconformes optaron por disolver la maniestación, incluso alguna se subieron en camionetas y se fueron, en tanto que dos grúas se llevaron los autos que impedían la circulación de la carretera federal. De acuerdo a lo que manifestaron las personas, la detención de los dos hombres se originó debido a que la noche del sábado realizaron el reporte de detonaciones de arma de fuego y culparon a habitantes del ejido Purísima de Rubio, ya que dijeron "siempre han hecho lo que han querido en el ejido Sofía", pero al activarse el llamado código rojo, arribaron elementos de la Policía Municipal, de la estatal y de la Fiscalía y que llegaron a algunos domicilios de Sofía de Arriba y los "catearon" sin ninguna orden de la autoridad competente.

Tras lo anterior se llevaron a seis personas y trascendió que se encontró un arma de fuego y sustancias prohibidas, pero aseguran que les fueron "plantadas".

Agregaron que cuatro persona fueron liberadas, en tanto que los dos hombres, uno de ellos de edad avanzada siguen detenidos e incomunicados, puesto que no se les aclara qué delitos se les fincan y en dónde los tienen.

Lo quejosos insisten en qué son inocentes, por eso se movilizaron para exigir su liberación y según comentaron este martes los recibiría el delegado de la Fiscalía en San Pedro.