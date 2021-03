Organizadores de la Caravana de la Primavera 2021 reviraron este lunes a la Coordinación Operativa de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas, cuyo titular, Luis Morales, declaró que el evento realizado hoy por la mañana en calles de Torreón no contaba con el permiso correspondiente del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna.

Con un documento firmado por Fernando Simón Gutiérrez, coordinador general de Comunicación e Imagen del Gobierno de Coahuila, fue como el presidente de la caravana vehicular, Juan Ayala, señaló que tuvieron la autorización de las autoridades estatales para realizar sus recorridos de este 15 de marzo por calles de Torreón.

En el texto se indica que “en relación a la realización del Desfile de la Primavera, el cual está programado para el próximo 15 de marzo, y conforme a las medidas descritas por el comité organizador para atender los protocolos sanitarios establecidos por la Secretaría de Salud, el Subcomité Laguna da su aval para que se lleve a cabo el evento”.

Además agrega un párrafo en el que se precisa que ello ocurrirá “siempre y cuando se cumplan estrictamente las medidas sanitarias que garanticen la seguridad, tanto de los participantes como de los organizadores y colaboradores”.

Juan Ayala, además se refirió a la actuación del personal de la Secretaría de Finanzas, cuyos inspectores se dieron cita al finalizar el desfile y lo interceptaron para lanzarle advertencias respecto a su labor y las multas que debería de cubrir por hacer una actividad sin la supuesta autorización.

“No se vale, nosotros tenemos años haciendo estos eventos con todas las de la ley, yo tengo el documento en el que me firmaron la autorización y por eso lo hicimos… Al terminarse la caravana llega la gente del estado y me dicen una serie de cosas, que me iban a hacer multas millonarias, que yo no tenía el permiso, es un abuso la verdad, no es justo que se porten así”, reclamó Ayala.

Cabe señalar que el documento presentado por el organizador de la Caravana de la Primavera además fue firmado con fecha del 25 de febrero pasado y en ningún apartado se especifica que la medida aprobada se aplica solamente para efectos de la Mesa Operativa del Subcomité de Salud.