Hombre encuentra ahorcado a su hijo en Bermejillo

Joven se quita la vida en su habitación, fue su padre quien lo encontró ahorcado.

El ahora fallecido está identificado como Brayan, de 21 años de edad, con domicilio en el poblado Bermejillo, del municipio de Mapimí.

Los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas de la tarde del domingo, cuando Jesús de 54 años de edad, entró a su casa y le gritó a su hijo para avisarle que había llegando con bien, sin embargo al no obtener respuesta, acudió al dormitorio de éste, encontrando a Brayan inconsciente, ahorcado de la protección de una ventana.

De inmediato Jesús desató del cuello de su hijo el cinturón de color café que tenía atado y lo bajó, para luego darle respiración además de marcar a la línea de emergencias 911 para pedir auxilio.

Hasta el domicilio del hombre arribaron agentes de las diversas corporaciones de seguridad así como los paramédicos de Mapimí, quienes no lograron hacer nada por el joven, puesto que ya no contaba con signos vitales y no respondió a las maniobras de resucitación, declarando su muerte de manera oficial.

El área fue resguardada por el personal de seguridad pública municipal quienes esperaron el arribo del gabinete de seguridad de la Vicefiscalía Región Laguna, integrado por el agente del Ministerio Público, los elementos de la Policía Investigadora de Delitos y el personal de la unidad de Servicios Periciales.

Las autoridades localizaron en la habitación del joven el objeto que empleó para terminar con su vida y al cuerpo que se encontraba a un costado de la cama le apreciaron un surco ascendente en cuello, evidencia de que se ahorcó. El personal no encontró alguna carta o mensaje póstumo, desconociendo hasta el momento que orilló a Brayan a suicidarse.

Finalmente el agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la Necropsia de Ley con la que se determinará la causa formal del deceso.