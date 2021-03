Premios Grammy marcan la historia   

La noche de ayer se realizó la entrega de los premios Grammy, convirtiéndose en una de las ediciones más icónicas dadas las participaciones, performances y récords batidos.

La premiación comenzó con Trevor Noah a cuadro, destacado comediante que se encargó de dar vida al escenario para dar paso a Harry Styles interpretando " Watermelon sugar", ganadora como la mejor interpretación solista, seguido de Billie Eilish, interpretando "Everything i wanted", catalogada como la mejor producción del año.

Seguido, el grupo HAIM se encargó de llenar el lugar de energía con su destacada forma de conectar con el público.

La entrega comenzó cuando Megan Thee Stallion fue nombrada mejor artista nuevo.

Uno de los momentos de la noche que se mantendrá presente en la historia de la música fue el reconocimiento a Beyoncé como el como intérprete con más premios Grammy ganados en la historia, luego de llevarse la mejor interpretación R&B, acumulando 28 categorías ganadas y un total de 79 nominaciones, superada únicamente por su esposo Jay-Z con 80.

Por otro lado, uno de los temas sensibles abordados durante la velada fue el recordatorio al asesinato de George Floyd, a manos de la policía estadounidense, llegando el tema a la mesa luego de un performance por parte de Lil Baby y otros intérpretes que lo acompañaron, recreando la trágica escena, seguido de un monólogo musicalizado con rap. El escenario se llenó de micrófonos, fuego y la energía de los intérpretes que repetían a una misma voz "I can't breathe", para luego, otorgarle el premio a la mejor canción del año a la cantante H.E.R., por su melodía con este mismo nombre, la cual declara está basada en una realidad que viven todos los días los afroamericanos, e incluso tomando en cuenta sus propias vivencias.

Dentro de las presentaciones más esperadas de la noche se encontraba la aparición de la cantante Taylor Swift, quien sacudió a la industria musical revelando dos álbumes con tres meses y medio entre uno y otro el pasado 2020, llevándose el premio a mejor álbum del año por "Folklore", además de realizar un performance donde se pudo escuchar "Cardigan", "August" y "Willow", dentro de una pequeña choza de madera simulando una casa entre los árboles del bosque.

Otra de las intérpretes que vivieron una gran noche fue Dua Lipa, llevándose el premio al mejor álbum pop del año e interpretando "Levitating" y "Don't start now" a voz limpia.

Dentro de la presencia latina, Bad Bunny fue ganador del premio a mejor álbum latino urbano por "YHLQMDLG" y Fito Paez por mejor álbum rock latino o alternativo con "La conquista del espacio". Por si fuera poco, la intérprete Natalia Natalia Lafourcade obtuvo el de mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) por "Un canto por México, Vol. 1.

Una de las apariciones que hizo volar al corazón de los asistentes y espectadores (según su manifiesto en redes sociales), fue la de Ringo Starr, otorgando el premio a mejor grabación del año a Billie Eilish.

Entre los últimos en aparecer se encuentra la agrupación BTS, quienes interpretaron su éxito "Dynamite", con un performance que los ha llevado a su primera nominación al premio Grammy.

Homenaje a los grandes

En esta entrega, se contó con la participación de managers, bartenders, ingenieros en audio y otros profesionales involucrados en el mundo de la música que hacen posible el acercamiento del público con sus intérpretes favoritos, además de ser representantes de uno de los sectores más golpeados a causa de la pandemia que paralizó a la industria por un año.

Por otro lado, siguiendo con la línea de las afectaciones por el COVID-19, se realizó un homenaje a todos grandes fallecidos a causa de la enfermedad, algunos de los mencionados fueron Armando Mnazanero, Eddie Van Halen, Kenny Rogers y John Prine, dando lugar a interpretaciones como "Lady" por Lionel Richie.

Además, se hizo un póstumo reconocimiento a la "reina del tex-mex" Selena Quintanilla dado su legado en la música latina.

Otros ganadores

´Mejor interpretación pop dúo/grupo: "Rain on Me", Lady Gaga con Ariana Grande.

´Mejor álbum pop tradicional: "American Standard", James Taylor.

´Mejor álbum de música alternativa: "Fetch the Bolt Cutters", Fiona Apple.

´Mejor álbum de R&B: "Bigger Love", John Legend.

´Mejor álbum de rap: "King's Disease", Nas.

´Mejor álbum de jazz vocal: "Secrets Are the Best Stories", Kurt Elling con Danilo Pérez.

´Mejor álbum de jazz instrumental: "Trilogy 2", Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade.

´Mejor álbum de jazz latino: "Four Questions", Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra.

´Mejor solo de jazz improvisado: "All Blues", Chick Corea.

´Mejor álbum góspel: "Gospel According to PJ", PJ Morton.

´Mejor álbum de música cristiana contemporánea: "Jesus Is King", Kanye West.

´Mejor álbum latino tropical: "40", Grupo Niche.

´Mejor interpretación orquestal: Gustavo Dudamel, "Ives: Complete Symphonies".

´Mejor álbum de reggae: "Got to Be Tough", Toots and the Maytals.

´Mejor álbum de comedia: "Black Mitzvah", Tiffany Haddish.

´Productor del año, no clásico: Andrew Watt.