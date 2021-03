Ensayo sobre la cultura

ANARQUÍA Y MARIHUANA

Los sucesos nacionales de la semana son, la legalización del cannabis y las marchas de protestas femeninas, teniendo como resultado, la agresión a los edificios público de la capital.

La autorización del uso de una droga puede ser benéfico para quien la consume y para quien la produce; no entiendo cuál es su importancia social. Como el cigarro, aparentemente anodino, causa la muerte y la lucha en contra de sus efectos trastorna a la sociedad.

Mientras que se regula la ingesta de productos como: Azúcar, sal, refrescos y otros, la obesidad, nuestro congreso pierde tiempo en legalizar la droga. ¿Cómo se relaciona el pretendido interés por la salud pública y permitir el uso de la mota?

Por estar distraídos en cosas tan insulsas, otro tipo de problemas se agravan; como la situación de las mujeres en nuestra sociedad. ¿Cuál es el tipo de leyes necesarias, o de acciones, para combatir esto? Es lo que debería de estar resolviendo el poder legislativo y judicial. La gente se cansa de no obtener resultados a sus peticiones y el único camino que le dejan es demostrar fuerza por otros medios.

Parece ser que es la política apropiada en nuestro país para obtener lo que se busca tengas o no razón. Lo cotidiano de la capital, han sido las marchas, desde hace mucho tiempo. Las autoridades permanecen sordas, sin resolver; el ciudadano es el afectado, como lo puede ser su productividad.

Ya hasta parece la nueva forma de hacer negocios; puedes crear un problema, haces una marcha o un paro, ahí te quedas hasta que obtienes el precio requerido, después te vas. Con el uso de máscaras, es posible estarse alquilando para varias protestas. El anonimato, protege.

El ciudadano que produce y paga impuestos, sufre las de Caín para trasladarse todos los días por la ciudad de México. Él no puede hacer nada; poner orden o resolver las necesidades de la sociedad es trabajo de las autoridades, por eso nos cobran. Teniendo tantos problemas urgentes, cosas como perder tiempo en regularizar el cultivo de la mota es francamente irritante.

El problema de la vacunación, la reactivación económica, de que no falten medicamentos en las instituciones de salud, la educación a distancia, los derechos humanos de todos los ciudadanos; dije de todos, no de una clase, es lo que debiera de estar resolviendo los tres poderes de la unión, si es que no se quiere llegar a la anarquía.

Cuando pierdes la fe en las instituciones, te importa muy poco destruir lo que está a tu alrededor. El orden se pierde, no tiene sentido, la ley deja de imperar, lo único valedero es la fuerza; vence a la razón.

La sociedad se destruye; eso sucede en países africanos. Las tribus se acaban entre ellas mismas. No existe un poder central que regule la convivencia.

Las protestas en la capital han destruido edificios, como el de correo: rompieron sus vidrieras; eso mismo puede poner en entredicho el movimiento, sus verdaderas intenciones:¿Si estás en contra de la agresión, por qué agredes?, haciendo que se pierda el respaldo social; de aquellosque aún se aferran a que debe de existir un orden y el respeto de una ley.

¿Existe el orden?

¿Existe la ley?

O, el futuro que nos dejará la pandemia será una sociedad anárquica.

¿Cuál será la conciencia de un político sobre sus obligaciones y compromisos? Los problemas que están sin resolver nos hablan de que dicha conciencia no existe. Las renuncias a los puestos que ejercen para buscar el próximo, nos gritan de su falta de compromiso para la función para la cual han sido elegidos. Aquí comienza el fallo de la democracia; no les interesa representarnos; el interés es su beneficio. Ni siquiera son congruentes con la historia nacional; el haber autorizado la re elección lo dice todo: Madero ya no les representa nada.

Lástima.