UNA FRASE DURA COMO LA PIEDRA

Una frase lapidaria es una sentencia muy determinante y para entender mejor el origen, debemos irnos de volada al Imperio Romano. Para ellos (los romanos) una lapidis era una piedra. Al español, la palabra lápida nos llegó para señalar a una piedra que se pone encima de una tumba. En ese tiempo, a los cristianos les dio por poner frases terribles sobre las tumbas, cosa que usted o yo también haríamos si nos mataban a un ser querido echándoselo a los leones para que almorzaran con él… digo para que se lo almorzaran a él.

En la piedra se escribía la frase, pero ¿con qué se podía escribir en algo tan duro como una piedra? Pues con otra piedra, como lo hacemos tantas veces cuando vamos al campo y queremos dejar una constancia de que estuvimos ahí, tomamos una piedrita puntiaguda y con ella escribimos en otra "Ful.anito estuvo aquí" o ponemos un corazón donde se aclara que Pepe y Concha se aman.

De ahí se quedó la frase lapidaria, que luego ya ni siquiera fue necesario que se pusiera encima de un sepulcro, con que fuera aplastante era suficiente. De ahí podemos concluir que, en latín, lapis (con 's') es una piedra.

Otra deducción lógica es que el lápiz que usan los niños en la escuela para escribir es una piedra… Pues sí. El lápiz ya escrito con zeta como lo conocemos nosotros,realmente es de madera pero ésta (la madera) está cubriendo a una punta de grafito y el grafito, ¿qué es? Pues es una piedra, bueno, es un mineral de carbono que se produce artificialmente para darle la forma de punta que requiere el lápiz.

El grafito se llama así porque es para grabar o para grabarse. De ahí precisamente viene la palabra grafito y también el grafiti que es lo mismo en italiano, pero con doble efe y en plural: o sea que graffiti en italiano son los grabados.

Por eso, si lo decimos en italiano, no debemos decir "los graffiti" ni escribirlo con doble 'f', porque la terminación en 'i', para los italianos indica plural. O sea que los caramelos de tutti fruti se supone que saben a "todas las frutas" y los paparazzi son los fotógrafos que acosan a los artistas, y si fuera uno sólo sería un paparazzo.

De ahí procede también el lapislázuli que es un mineral azul muy vistoso con el que se fabrican muebles y diversos objetos de adorno. Lapislázuli no es una palabra muy conocida para nosotros pero si en alguna ocasión le toca escribirla, no se vaya con la finta. Aunque lápiz se escriba con z, el lapislázuli sigue escribiéndose con 's'.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA: Clemente López: ¿Qué es una persona gazmoña? ¿Lo sabe usted? Porque así lo he escuchado pero no sé el significado.

LE RESPONDO: Una persona gazmoña es aquella que finge ser virtuosa, devota o escrupulosa, pero no lo es.

