Aseguran que Anette Cuburu pudo quedar fuera de VLA por 'subir de peso'

Este fin de semana la revista TV Notas compartió una entrevista con una fuente del matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, donde se asegura que la conductora Anette Cuburu estuvo en riesgo de ser despedida por presunto aumento de peso.

"A mediados del año pasado el productor Dio Llubenes productor del matutino, y Sandra Smester, vicepresidenta ejecutiva, hablaron con Anette para externarle su preocupación pues le dijeron que había bajado mucho su rendimiento y su interés por el programa, que se notaba que no lo estaba disfrutando, que no quería participar en las dinámicas, pero sobre todo, le dijeron que se estaba descuidando, que estaba subiendo de peso, y que así no la habían contratado", aseguró.

Dichos comentarios de la producción llevaron a Cuburu a una depresión, por la cual ahora se somete a intensas dietas y acude constantemente con el nutriólogo para asesoría, según comentó la fuente al medio de comunicación.

Ella habría comentado la situación a sus compañeras Cynthia Rodríguez y Kristal Silva, quienes reaccionaron indignadas por las manera en la que se le solicitó 'cuidar su cuerpo'.

Sergio Sepulveda, quien tiene relación amistosa con ella y trato directo con los jefes de producción, acudió con ellos para expresarles su descontento, pues ella había salido del programa antes de terminar la transmisión para llorar en su camerino.

"Claro, ella empezó desde finales del año pasado a ponerse las pilas, por que quiere seguir trabajando, está a gusto en la empresa, a gusto en el programa entonces si le están diciendo que se ve gordita en pantalla, ella se puso ya las pilas, ahora a todo el mundo le está presumiendo que ya lleva varios kilos abajo, ella dice que fácil ha bajado 8", declaró sobre lo que hace actualmente para no 'descuidar su figura'.